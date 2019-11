Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drámai romlást jósolnak a nyugdíjakban

Nagyjából minden negyedik zloty, amit a lengyel költségvetés kiad, a nyugdíjasokhoz kerül, ám az állam néhány évtizeden belül elveszti a nyugdíjak értékállóságának megóvásáért vívott háborút.

Lengyelországban 2018-ban több, mint 6,8 millió nyugdíjas volt, ez csaknem felével több, mint a XXI. század elején - írja a Business Insider Polska. Ehhez jön még több mint egymillió rokkantnyugdíjas, továbbá 1,36 millió olyan személy, akik hozzátartozói nyugdíjakat kapnak. Ez összességében 9,2 millió ember. Az elmúlt 20 évben ez a népesség viszonylag állandó szinten élt, mivel az 1999-es nyugdíjreform után kevesebben mentek nyugdíjba, mint korábban.

A Jog és Igazságosság kormánya azonban csökkentette a nyugdíjkorhatárt, aminek eredményeként ma egy-egy nyugdíjasra csak 1,9 aktív dolgozó jut, még akkor is, ha figyelembe vesszük a lengyeleknél dolgozó egymillió külföldi vendégmunkást. Ma minden 5-ik nyugdíjas 65 év alatti, ezen belül 121 ezer nyugdíjas még az 55 évet, 145,7 ezer pedig a 60-at sem érte el.

A számítások szerint a 60 évesnek még átlag 19 életben töltött évük van, illetve a nők esetén 24. Tehát a 60-ik évük előtt nyugdíjba vonuló nők nem ritkán hosszabb ideig veszik fel a nyugdíjat, mint amennyi az aktív életéveik száma. Az elmúlt évben a nyugdíjkiadások elérték a lengyel GDP 11,4 százalékát, a költségvetésből pedig minden negyedik zloyt hozzájuk került.

A lengyel statisztikusok még a 2080-as nyugdíjakat is kiszámolták. E szerint hatvan év múlva a mai 4500 zlotynak megfelelő 21 ezer zlotyt fognak kapni átlagosan a lengyel nyugdíjasok. Most az utolsó fizetésük 53,8 százalékát kapják meg, 2080-ban ez már csak 23,1 százalék lesz. Az árak emelkedése miatt a 21 ezer zloty mai értékben annyit jelent majd akkor, mint ha most csak 1000 zloty (75 ezer forint) jutna nekik.