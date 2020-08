Dupla bajba kerülhetnek a betegek - ez a lengyel modell?

Lengyelországban több tíz ezer embernek nem fizet időben a társadalombiztosítás, jellemzően a táppénz késik, de időnként az anyasági segélyre várni kell.

A lengyel társadalombiztosítás késik a járadékok kifizetésével, például a táppénz, az anyasági segély folyósításával - adta hírül az onet.pl. Június végéig 166 ezren vártak a pénzükre. Az embereknek valami mágia folytán meg kell gyógyulniuk és munkába kell állniuk, a másik lehetőség, hogy egyszerűen meghalhatnak - panaszkodnak az érintettek. Várnak a pénzükre az egyedülálló anyák és a rehabilitációs juttatásokra jogosultak is.

A lengyel társadalombiztosítási intézet, a ZUS még néhány ezer zlotys kifizetésekkel is késik. Az ombudsmanhoz naponta 10-30 bejelentés érkezik ezekben az ügyekben a ZUS ellen. A törvényeknek megfelelően a járadékra várakozóknak nem jár semmilyen késedelmi díj. A ZUS azzal magyarázza a késést, hogy a járvány elleni védekezésre kellett a forrásait fordítania.

A jogszabályok szerint, ha valaki betegállományba kerül, az első 30 napot cége fizeti ki, majd a ZUS kötelessége gondoskodni a táppénz átutalásáról. A 166 ezer érintett emberből a legtöbben - több mint 135 ezren - a táppénzre várnak. A ZUS további védekezése szerint a járvány miatt megnőtt a járadékosok száma. Az új ügyek 2020 első félévében elérték a 3,89 milliót, ami 163 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Mindennek tetejébe jött még a turisztikai bónusz, amiért július végétől lehet folyamodni. Ezt az elnökválasztás előtt ígérte meg a kormánypárt jelöltje Andrzej Duda, és a parlament pánikszerűen meg is szavazta, ám a végrehajtást már nem szervezték meg ilyen pöpec módon. A ZUS szerint időnként a munkaadók is késnek - nem is keveset - a megfelelő dokumentumok elküldésével, ez is hátráltatja munkájukat.