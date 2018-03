Durva döntés született a kávéról

A tudósok még vitatkoznak azon, hogy a kávé használ vagy árt az egészségnek, egy amerikai bíróság azonban már döntött: a rákkeltő hatásaira figyelmeztetni kell a fogyasztókat.

A tudósok mind a mai napig vitatkoznak azon, hogy a kávé használ vagy pedig árt az egészségnek, egy kaliforniai bíróság viszont döntött a kérdésben. Eszerint a kávét árusító boltoknak és éttermeknek annak rákkeltő hatására figyelmeztető felhívással kell ellátniuk a termékeiket - írja az AP hírügynökség értesüléseire hivatkozva a CNBC.com.

A "tettes" egy olyan vegyület, amely a kávé pörkölése során keletkezik és ismert karcinogén hatásai vannak és amely miatt már nyolc éve dúl a jogi háború egy kis nonprofit szervezet és a kávéforgalmazó cégek között. A The Council for Education and Research on Toxics nevű szervezet azt szerette volna elérni, hogy a kávéipar vonja ki az akrilamid nevű vegyületet termékeiből - ahogy azt a chipsgyártók tették évekkel ezelőtt -, vagy pedig tüntessék fel nagy, figyelmeztető jelzésekkel annak rákkeltő hatásait termékeik csomagolásán. A kávéipar képviselői, élükön a Starbucks Corp.-nel azt állították, hogy a kávéban előforduló akrilimid szintje rendkívül alacsony, nem káros a fogyasztók számára és bármilyen ezzel kapcsolatos kockázatot messze meghaladnak a kávéfogyasztás hasznos hatásai.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) például már 2015-ben tudományos véleményt adott ki az élelmiszerekben előforduló akrilamidról. Ebben megerősítette a korábbi értékeléseket, melyek szerint - állatkísérletek alapján - az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid lehetségesen növeli a rák kialakulásának kockázatát a fogyasztók minden korcsoportjában.

A Elihu Berle Los Angeles-i legfelsőbb bíró szerdán azt mondta: a kávéforgalmazó cég nem mutatott be olyan indokokat, amelyek meggyőzték volna.

Míg a felperes bizonyítékkal szolgált arról, hogy a kávéfogyasztás növeli a magzatok, a csecsemők, a gyermekek és a felnőttek kockázatait, addig az alperesek orvosi és epidemiológiai szakértői azt állították, hogy az okozati összefüggésről nincs véleményük - írta Berle az általa javasolt ítéletben. Az alperesek nem tudtak eleget tenni bizonyítási kényszerüknek, amely szerint a kávéfogyasztás hasznos lenne az emberi egészség szempontjából - fofalmazott a bíró.

A jogi eljárást a Starbucks és 90 másik kávétársaság ellen egy meglehetősen ellentmondásos, 1986-ban elfogadott törvény alapján indították. A biztonságos ivóvízről és a mérgezőanyagokról szóló végrehajtási törvény alapján mintegy 900, gyaníthatóan rákkeltő vagy születési rendellenességeket okozó anyaggal kapcsolatban írja elő a forgalmazóknak, hogy ezek jelenlétére figyelmeztető címkéket helyezzenek el termékeiken. Ezen felül lehetővé teszi magánszemélyek és ügyvédek számára, hogy polgári jogi eljárásokat kezdeményezzenek, amennyiben észlelik egy terméken az ilyen típusú figyelmeztetés hiányát.

William Murray, az amerikai National Coffee Association elnöke kritizálta a bíróság döntését. Szerinte az egész beadvány az omnózus törvényt kiforgatta, s egyáltalán nem szolgál közegészségügyi célokat.

A kávé egészség számára hasznos vagy káros hatásairól régóta megy a huzavona a tudományos világban, az aggodalmak az utóbbi időben azonban enyhülni látszottak, miután néhány, az utóbbi időben napvilágot látott tanulmány annak előnyös hatásait találta erősebbnek - írja a portál. Így 2016-ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) levette a kávét a lehetséges rákkeltő hatású élelmiszerek listájáról.

A kávécégek az eljárás során azt állították, hogy nem lehet az akrilamidot kivonni a végtermékekből anélkül, hogy azok íze ne romlana jelentősen. Ugyanakkor a felperesek ügyvédje - aki a cikk szerint maga is iszik naponta néhány csésze kávét - szerint erre van lehetőség. Őszintén hiszem, ha ezt meg tudták tenni a csipszgyártók, akkor a kávécégek számára sem lehetetlen - mondta az ügyvéd, aki szerint egy egyszerű figyelmeztető címke elhelyezése nem elegendő, mivel a kávé addiktív termék.

Fotó forrása: StockSnap.

