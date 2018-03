Durva vádak érik az új CIA-igazgatót

Dicsérik és bírálják is a CIA leendő igazgatónőjét, ami arra utal, hogy ellentmondásos Gina Haspel megítélése - írja az MTI.

Miközben Mike Pompeo, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) eddigi igazgatója, külügyminiszter-jelölt korábban "első rangú hírszerzőként" és "odaadó hazafiként" jellemezte Gina Haspelt, demokrata párti politikusok aggodalmaikat fogalmazták meg.

A 61 éves Haspel 1985-ben csatlakozott a hírszerzéshez, és a világ több országában, a többi között az Egyesült Királyságban és Thaiföldön is teljesített szolgálatot.

2013-ban a CIA titkos misszióinak irányítására nevezték ki, de a kinevezés néhány hét múltán - Dianne Feinstein republikánus szenátornak köszönhetően - meghiúsult, mert Haspel felelős volt a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után külföldön létesített és kínzásairól elhíresült titkos börtönök létrehozásában és működtetésében, majd később az erről szóló dokumentumok megsemmisítésében.

A The New York Times információi szerint Haspel volt a vezetője az első ilyen titkos börtönnek, amelyet Thaiföldön működtettek, és ahol rendszeresen alkalmazták az úgynevezett vízbefojtás-szimulálással végrehajtott kínzásokat. Keddi számában a lap megnevezett két szaúdi állampolgárságú foglyot is, akit Gina Haspel irányításával kínoztak meg, egyiküknél egyetlen hónap alatt 83 alkalommal szimuláltak vízbefojtást, fejét többször a falba verték, mielőtt - a The New York Times szerint - kínzói arra a következtetésre jutottak, hogy nem is rendelkezik hasznos információkkal.

A CIA három korábbi igazgatója és más hírszerzési vezetők, köztük az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) volt vezetője, James Clapper is támogatásáról biztosította Haspelt, ám két demokrata párti szenátor evélben fejezte ki aggodalmait Donald Trump elnöknek. Ron Wyden oregoni és Martin Heinrich új-mexikói szenátorok a levélben leszögezték: Gina Haspel "eddigi pályafutása nem teszi őt alkalmassá erre a posztra".

A kép forrása: CIA/AFP