Durván drágulhat az alapélelmiszer: 2019 második felében érkezik a vész

Az afrikai sertéspestis Kínában az egekbe nyomta a sertéshús árát, 2019 második felében pedig 70 százalékos árnövekedés várható az országban - írja az agrárszektor.hu. Az elemzők szerint azonban ez az ár még ennél is magasabbra mehet. Az árrobbanást az egész világ megérezheti.

Az afrikai sertéspestis (ASP) 2018-ban tört ki Kínában, és habár kezdetben még lenyomta a globális árakat, mivel a gazdák tömegesen vágták le az állataikat, most azonban az ellenkezője történik, és felfelé viszi az árakat a betegség. A múlt hónapban 18 százalékkal lett drágább a sertéshús az egy évvel ezelőttihez képest, a hong kongi agárminisztérium közlése szerint pedig 2019 második felében közel 70 százalékos árnövekedés várható Kínában - idézi a portál a Reuterst.

A tenyésztők és a kereskedők érzik meg a legjobban, hogy az ár most nem hullámzik, hanem egyértelműen emelkedik. Kína sertéshús-fogyasztása 1990 és 2014 között megduplázódott, idén azonban 10-15 százalékkal csökkent a kereslet a fogyasztók aggodalmai miatt, az iparágnak pedig minimum öt évre van szüksége ahhoz, hogy talpra álljon.

Amennyiben mindez így marad, akkor érezhető nyoma lesz a világ mezőgazdaságában is, hiszen Kínában él a Föld népességének ötöde, és ott tenyésztik a sertéspopuláció felét. Ha ez a gazdasági szegmens összeomlik, az hatással lesz a szója - és kukorica-keresletre is, de az ezek megtermeléséhez szükséges vegyszerek és növényvédő-szerek keresletére is.