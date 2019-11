Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

E-autók vásárlására oszt eurómilliárdokat Németország

Növelik az igénybe vehető állami támogatás összegét és 2025 végéig meghosszabbítják a programot.

Az elektromos autók vásárlásához nyújtott támogatások folytatásáról állapodott meg a német kormány a német autóipar szereplőivel, az elektromos járművek tömeges bevezetését célzó, autó-csúcson - írja az Euronews.

A program 2025 végéig fog tartani, és a 40 ezer eurós (mintegy 13 millió forint) vételár alatti autók támogatását 4 ezerről 6 ezer euróra, az ugyanilyen árkategóriába tartozó plug-in hybridek vásárlási támogatását pedig 3 ezerről 4,5 ezer euróra emelik. A német kormány 3,5 milliárd eurónyi forrást biztosít a programhoz.

Az eseményen a Volkswagen be is mutatta új, teljesen elektromos modelljének, az ID.3-at, amelynek a sorozatgyártása is elindult Zwickauban.