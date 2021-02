Tévút lehet az e-cigaretták száműzése

Tudományos körökben is tartja magát az a nézet, hogy az elektromos cigaretták nem csak kevésbé ártalmasak, mint a hagyományos dohánytermékek, hanem egyenesen kívánatos alternatívát jelentek, amennyiben minél több embert le akarnak az államok szoktatni a cigarettáról. Clive Bates, a téma egyik ismert képviselője szerint a vaping ellehetetlenítésével inkább tévúton járnak a kormányok, márpedig a szabályozói gondolkodás egyre inkább a tiltás irányába halad.

Az egészségre ismerten káros dohányzásról való leszokás egyik leghatékonyabb eszköze lehet az elektromos cigaretta, vagyis a vaping - állítja Clive Bates, korábbi brit kormányzati témafelelős és tanácsadó, aki számos egyéb minőségében népszerűsíti az elektromos dohányzást a cigarettákkal szemben. Bates a Drug Society tudatmódosító szereket kutató civil szervezet által tartott fórumon fejtette ki legutóbb álláspontját.

Az e-cigaretta mellett a támogatói, többek között Bates, azzal érvelnek, hogy épp a dohányzásnak a legkárosabb tulajdonságát iktatja ki. Általános nézet, hogy a dohányzásnak nem a nikotintartalom, hanem az egyéb bevitt égéstermékek jelentik a legnagyobb egészségkárosító kockázatát. Az e-cigarettával, ami lényegében nikotintartalmú gőz, pont ez a hatás esik ki.

Bates érvelése szerint az e-cigaretta mellett szól, hogy:

Megfelelő alternatívát jelent a dohányzással szemben akár a nikotinbevitel, az érzékszervi, vagy a dohányzással járó szokások terén, és elterelheti a felhasználói szokásokat a dohányzástól az élvezeti nikotinhasználat irányába.

Az e-cigaretta drámaian lecsökkenti az egészségügyi kockázatokat, akár 100 százalékkal is azok körében, akik váltanak, miközben a környezetükben lévőkre nem jelent semmilyen egészségkárosítási kockázatot, így az e-dohányosoknak is kevésbé kell tartaniuk a társadalmi megbélyegzéstől.



Az e-cigaretták piaci alapon jutnak el a fogyasztókhoz, semmilyen állami költés, vagy egyéb intézkedés ehhez nem szükséges. Az állam egyenesen haszonélvezője a termékkörnek, lévén pénzt takarít meg az egészségjavító hatásokon.

Semmi nem igazolja, hogy az e-cigaretta kapudrogként működne, vagyis, hogy valaki az elektromos dohányzás miatt szokna rá a rendes cigarettára.



Bates érvelése szerint mindez önmagában meggyőző az e-cigaretta mellett, és épp ezért a legtöbb kárcsökkentő intézkedés, amit egyes államok végrehajtanak tévutat jelentenek, és végső soron még több kárral is járhatnak mint haszonnal. Ilyenek a büntetőadók, amelyek csak részleges sikert jelentenek, csakúgy, mint az olyan elképzelések, hogy csökkentik egy cigaretta nikotintartalmát, attól egy dohányos jó eséllyel csak többet akar szívni, és több káros anyagot visz be.

A gőz van olyan rossz, mint a füst

Ezek az érvek azonban láthatóan nem hatják meg a törvényhozókat. Az Egyesült Államokban, és Nagy-Britanniában is több korlátozást, vagy egyenesen tiltást vezettek be az elmúlt időszakban.

Az egyik legfontosabb szempont, hogy a különböző gyümölcsös és egyéb ízesítésű vape termékek látványosan elterjedtek a fiatal, akár kamaszkorú felhasználók körében. Az egyes amerikai államokhoz képest valamivel megengedőbb brit előírások is szigorú korlátokat írnak elő többek között a nikotintartalomra, de korlátozzák a színezőanyagokat, amelyek jellemzően a fiatalabb korosztály számára tehetnék vonzóbbá az e-cigarettákat.

Eleve nagyon megosztó a kérdés, miközben számos országban lényegében semmilyen érdemi korlátozás nincs, 29 államban teljes tiltás van hatályban. Egyrészt a fiatalok kockáztatása, másrészt több olyan kutatás is született, amelyek szerint a vaping nagyon is komoly egészségkárosító hatással jár, az USA-ban és Nagy-Britanniában haláleseteket is kötöttek már az e-cigarettázáshoz.

Magyarországon az e-cigarettázásra jelenleg ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi dohányárura, vagyis csak dohányboltban árulhatók a termékek nagykorúaknak, nem reklámozhatók, és például a villamosmegállókban sem lehet használni őket. Tavaly a mentolos cigarettákhoz hasonlóan, az ízesített nikotinos e-cigaretták forgalmazását is betiltották.