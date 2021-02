Eddig ismeretlen rossz szokáshoz vezet a bezártság

Jó dolog, hogy a könnyen hozzáférhető tőzsdei kereskedési platformoknak köszönhetően manapság nagyon sokan otthonról, kényelmesen tudják kezelni részvénypiaci befektetéseiket, azonban mint oly sok mindenre, erre is igaz, hogy jóból is megárt a sok.

A Reddit közösségi portál inspirálta befektetési őrület, amelyben a GameStop Corp. és az AMC Entertainment Holdings Inc. részvényeit vásárolták fel a kisbefektetők, nem beszélve a nemesfémek iránti elragadtatott érdeklődésükről az elmúlt időszakban szerencsére alábbhagyott, ám a távmunkára kényszerített és szabadidejükben is lakásukba zárt tőzsdézők várhatóan továbbra is keresni fogják a "tuti" befektetési lehetőségeket. A gond az, hogy ha túlhajszolják az adásvételeket, akkor szép lassan erodálni fogják portfólióik értékét - írja Mark Gilbert tőzsdei szakíró a Bloombergen megjelent cikkében.

A Hargreaves Lansdown Plc, amely a legnagyobb brit kisbefektetői internetes platformot üzemelti 1,5 millió ügyfél kiszolgálásával, azt tapasztalta, hogy a pandémia alatt megkétszereződtek, 40 ezerre ugrottak az közvetítésével lebonyolított napi tőzsdei ügyletek. A cég olyan napokról is beszámolt a legnagyobb lezárások idején, amikor több mint 100 ezer ügyletet bonyolítottak le az ügyfelei. Úgy látszik, van egy fordított arányossági szabály: amikor az emberek mozgása csökken, akkor tőzsdei kereskedési aktivitásuk nő.

Pörög a biznisz

A Hargreaves Lansdown a brit kiskereskedelmi tőzsdei adásvételek piacának 40 százalékát birtokolja, így forgalma reprezentálja a teljes piaci forgalmat. A cég beszámolója szerint fogyasztói 57 százalékkal növelték a mobilalkalmazásának használatával töltött idejüket a járvány alatt. Ami még ennél is meglepőbb, hetente átlagosan tízszer tekintik át hogyan is állnak befektetéseik, aminek a részvénybefektetések esetén semmi értelme.

Az aktivitás növekedését nem csupán az magyarázza, hogy az otthonaikba kényszerített emberek unatkoznak, hanem az is, hogy a Hargreaves Lansdown ügyfélköre megfiatalodott. Míg 2012-ben 43 év volt az átlagéletkoruk, addig ez 2021-ben már csak 37 év. Az 55 év alattiak akkor a felhasználók 54 százalékát adták, míg most 63 százalékuk tartozik ebbe a korcsoportba. A fiatalabbaknak odébb van még a nyugdíj, nem gondolnak sokat a hosszú távú takarékosságra, szívesebben kockáztatnak gyors ügyletekkel.

Rossz irány

Az üzletelés eltúlzása azonban rossz irány - idéz egy kutatási eredményt a Bloomberg cikkírója. Brad M. Barber és Terrance Odean kaliforniai kutatók 78 ezer értékpapír-kereskedési számlát elemeztek, hét részre bontva a felhasználókat üzletelési habitusuk szerint. Kutatásukban azt találták, hogy a legtürelmesebb befektetői csoport évente hét százalékkal jobb hozamot ért el, mint a legtöbb adásvételt lebonyolítók csoportja.

Az átlagember úgy van pszichológiailag kódolva, hogy rosszul kereskedik, azaz általában drágán vesz és olcsón ad el. A hosszú távú megtakarítások, különösen a nyugdíjmegtakarítások sikerének kulcsa a türelem, a képesség arra, hogy ellenálljunk a legkívánatosabbnak rövid távon pénzt ígérő, de kockázatos befektetéseknek is, ha cserébe a hosszabb távon biztosabb hozamot remélhetünk.

Jó dolog, hogy a könnyen hozzáférhető kereskedési platformoknak köszönhetően ma már sokan maguk gondoskodhatnak megtakarított pénzük fialtatásáról, de az is biztos, hogy a befektetések heti tíz ellenőrzése és a közösségi oldalakon megjelenő "tuti tippek" hatására hozott döntések rosszak. Nem csak viszik a pénzt, hanem roncsolják a befektető mentális egészségét is.