Eddig tarthat a járvány - ha minden jól megy

Ha elkezdődik mindenhol a tömeges tesztelés, akkor relatíve gyorsan visszapattanhat a világgazdaság. Ez azonban így is csak az optimista forgatókönyv, legalább fél év elvész, itthon is soha nem látott borúval tekintenek előre a vállalatok.

A fejlett államoknak változatlanul fenn kell tartani vállalásukat, miszerint minden támogatást megadnak a gazdaság és a társadalom megsegítésére a járvány idején, kerül, amibe kerül. A piacok helyreállását leginkább a kínai fejleményekkel segíthetik - mondta Nigel Green, a deVere nemzetközi pénzpiaci tanácsadó cég vezetője.

Idén recesszióba süllyed a világgazdaság, több ezer milliárd dollárnyi vagyon fog elpárologni. Green szerint adott a lehetőség, hogy akár fél év alatt helyreálljon a rend, ennek azonban előfeltétele, hogy az ázsiai gyakorlatban bevett széleskörű tesztelést mindenhol bevezessék a koronavírus ellen.

Ez is csak egy olyan, optimista forgatókönyvet feltételez, amelyben fél év legalább kiesik a nemzetközi gazdaságból, ameddig fel tudják oldani az egyes államok a Magyarországon is bevezetett korlátozásokat. A vállalat is épp a napokban jelentette, hogy megugrott a kereslet a digitális végrendelkezési szolgáltatásai iránt.

A befektető szerint az elmúlt hetek drasztikus árfolyamzuhanását, amennyiben megnyugvást kapnak, a pénzpiacok rövid időn belül korrigálni tudják. Ehhez most mindenki Kínára figyel, ahol extrém szigorral, viszont viszonylag gyorsan túlestek a járvány csúcsán, már lazítottak is a korlátozásokon. Ha ez a népegészségügyi helyzet valós eredményeket mutat, akkor a pénzpiaci szereplők is bátrabban költenek.

Ezt nyilván derékba törheti, ha kialakulna egy újabb járványhullám.

Ilyen bánat nem volt még

Magyarországon is, ahogy mindenhol, nagyon sok múlik azon, hogy mennyire erősíthető meg a vállalatok bizalma. A legújabb bizalmi mutatók alapján ettől messze van a piac, soha nem látott alacsony pontszámot mutatott a márciusi beszerezési menedzser index (bmi). Pusztán a 29,1-es pontszámot nézve az derül ki, hogy a magyar vállalatokat a mostani krízis még a 2008-as Lehman Brothers válságnál is jobban elkeseríti.

Még akkor is 40 pont körüli értékek voltak, és a hazai fordulatot is jól mutatja, hogy immár évek óta pozitív tartományban volt a bmi, illetve az Európai Bizottság által készített felmérésben (ESI) is rendre az első helyek valamelyikén hozta ki Magyarországot uniós szinten is.

A bmi egy "puha" mutató, mondta Virovácz Péter az ING elemzője, azonban jó képet lehet kapni belőle a jövőről, különösen a kis- és középvállalatok szempontjából. Az ING szerint április 7-én lehetünk okosabbak, akkor teszi közzé a tényleges ipari termelési adatokat februárról a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Most még van tér

Tavaly sikerrel betartotta a szigorú költségvetési célokat a hazai gazdasági kormányzat. A KSH kimutatása szerint 2 százalékos GDP-arányos hiánnyal zárta a múlt évet a költségvetés, ami 958 milliárd forintos mínuszt jelentett. A bevételek 8,4 százalékkal - közel 1600 milliárd forinttal - növekedtek, a kiadások pedig lényegében azonos mértékben, 8,2 százalékkal - 1635 milliárd forinttal - emelkedtek. Ez a korábban tervezett 1,8 százalékos deficitnél picivel magasabb érték.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője azt mondta: "várható volt, hogy alacsony lesz a 2019-es hiány. A bevételi oldalon többek között az adóbevételeknél volt jelentős emelkedés. A kiadási oldalon pedig egyebek mellet a beruházásoknál volt jelentősebb 12,2 százalékos emelkedés."

A kötségvetés átalakítása már folyik

A hiány kordában tartása mellett Magyarország államadósságának bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított aránya 2019-ben mintegy 4 százalékponttal, 70,2 százalékról 66,3 százalékára csökkent. A koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges forrásokat folyamatosan és maradéktalanul biztosítani kell, ezért a Pénzügyminisztérium irányításával már megkezdődött a költségvetés átalakítása - közölte a tárca.

Varga Mihály pénzügyminiszter a napokban azt mondta, a kormány kész elengedni az idei, a GDP egy százalékának megfelelő hiánycélt, és el lehet menni akár az uniós 3 százalékos küszöbig, vagy ha kell, még annál is tovább. A többlet két százalékpont a hiányban önmagában nagyjából ezermilliárd forint ráfordítást feltételez.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint minden idők legnagyobb mentőcsomagját kell összeállítani, amibe beletartoznak a költségvetési és a jegybanki eszközök is.