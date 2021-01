Egész Angliát lezárták

Egész Angliára zárlatot rendelt el hétfőn a brit kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése érdekében - írja az MTI.

Boris Jonhson brit miniszterelnök hétfő este bejelentette, hogy a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt új, az eddiginél is szigorúbb korlátozásokat vezetnek be, amelyek az Egyesült Királyság egész területére kiterjednek - írja a Telex a BBC nyomán.

"A riasztó adatok egyértelművé tették, hogy többet kell tennünk azért, hogy az új, gyorsan terjedő koronavírus-variánst ellenőrzés alatt tartsuk" - mondta a miniszterelnök.

Johnson azzal kezdte a beszédét, hogy amikor az ország a vírus régi változata ellen harcolt, akkor az addigi erőfeszítéseik hatásosak voltak, de a vírus új variánsa olyan gyorsan terjed az országban, ami egyszerre frusztráló és riasztó. A tudósok szerint az mutáció 50-70 százalékkal fertőzőképesebb, ezért az emberek sokkal nagyobb valószínűséggel fogják elkapni és terjeszteni.

Az új vírus miatt a kórházak jelenleg nagyobb nyomás alatt vannak, mint a világjárvány kezdete óta bármikor

- mondta Johnson.



Ezért arra kérte az embereket a kormány nevében, hogy maradjanak otthon, és csak néhány kivételes okból: alapvető alapvető fontosságú cikkek és gyógyszerek vásárlása, munka és orvosi segítség kérése miatt hagyják el az otthonaikat. Aki csak teheti, home officeból folytassa a munkáját. Johnson azt mondta, megérti, hogy az iskolák bezárása kellemetlenséget okoz a szülőknek és a tanulóknak. A probléma nem az, hogy az iskolák nem biztonságosak a gyermekek számára, hanem az, hogy a járvány katalizátorai, és elősegítik a járvány terjedését a háztartások között.

December közepén Londonban és Dél-Angliában a koronavírus egy új variánsára bukkantak, ami az eddig ismert vírustörzseknél jóval gyorsabban terjed. A nagyon fertőzőképes vírusmutáció miatt még szigorúbb korlátozásokat vezettek be az ország egyes részein, mire több ország is utazási korlátozást vezetett be a Nagy-Britanniából érkezőkkel szemben.