Egész Olaszországot lezárják

Giuseppe Conte miniszterelnök hétfőn bejelentette: egész Olaszországot úgy fogják lezárni, mint a járvány egyik gócpontjának tartott észak-olasz Lombardia tartományt - írja az Index.

Az országban betiltanak minden nyilvános rendezvényt, csak és kizárólag munkába lehet menni, illetve vészhelyzet miatt lehet kimozdulni. Conte szerint a döntésre azért volt szükség, hogy megvédjék Olaszország polgárait, és szerinte most a legjobb döntés otthon maradni. A határozatot hétfőn írja alá, és holnaptól lép érvénybe - olvasható a portálon.

Egy nap alatt majdnem 1800-zal nőtt a fertőzöttek száma az országban, ahol fokozatosan áll le az élet.

A határozat hatvan millió ember életét befolyásolja. Tilos lesz minden nyilvános esemény, bezárnak a mozik, konditermek, diszkók, nem lesznek temetések, esküvők, sportrendezvények.

Olaszországban vasárnap és hétfőn is 100 körüli új halálos áldozatot jelentettek be, egy nap alatt a megbetegedések száma meghaladta az 1800-at. Az ország északi része eddig is karantén alatt volt, gyakorlatilag most ezt terjesztették ki az egészre. A sportélet leállását már korábban bejelentették.

Az MTI azt írja, hogy az intézkedés - a jelenlegi tervek szerint - április 3-áig tart, addig szünetel az oktatás is.

"Maradjatok otthon!" - szólította fel az olaszokat Giuseppe Conte. Közölte, az utcára ki lehet menni, de kerülni kell a csoportos találkozókat. A tömegközlekedés továbbra is működik, de városát csak az hagyhatja el munkavégzés kapcsán vagy egészségügyi okból, aki erre engedélyt kap.

"Tudom, hogy nehéz megváltoztatni mindennapi életünket, de azonnal cselekedni kell, a fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt" - mondta a miniszterelnök.