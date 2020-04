Egészen példátlan dolog történt a benzinkutakon

Akkorát gyengült a forint az euróhoz és a környező országok devizáihoz képest, hogy a magyar benzin a legolcsóbb az unióban, a gázolaj - amelynek ára jellemzően a középmezőnyben foglal helyet - most a harmadik legalacsonyabb áron forog.

A magyar autósoknak, még ha tehetnék sem érné meg most a határainkon túl tankolni, hiszen a forint történelmi gyengülése miatt az európai kútárak elszakadtak a magyartól. Ez alól a régiós országok üzemanyagárai sem kivételek, a kelet-európai devizák is gyengültek az euróhoz képest, de a forint a gyengébben teljesítők közé tartozik. Egy korábbi elemzésében a K&H azt írta, hogy a negatív befektetői hangulat és az alacsony kamatszint mellett a felhatalmazási törvénnyel kapcsolatos negatív nemzetközi visszhangok is hozzájárulhattak a forint gyengüléséhez.

Az Európai Bizottság minden csütörtökön kiadott - némi késéssel hétfői adatokat tartalmazó - statisztikája szerint a benzin átlagára Magyarországon 293,7 forint volt a hét elején, amely 365,24-es árfolyamon (jelenleg 350 és 353 forint között mozog az euró árfolyama) 0,8 euró. A második helyen Lengyelország állt az adatfelvétel időpontjában, de ott is 12 százalékkal magasabb, 0,9 eurós (4,11 zloty) ár szerepel, amely 329,2 forint. Bulgáriában 0,91 euró (1,78 leva) volt az ára, amely 332,4 forint.

Ha valakinek ugyanakkor a hét elején lett volna kedve és lehetősége Olaszországba eljutni autóval, akkor 1,44 euróért vagyis 524,8 forintért tankolhatott volna. Vagyis az olasz átlagár 78,7 százalékkal magasabb, mint a magyar.

A környező európai uniós országok benzinárai a következőképpen alakultak a hét elején:

Románia: 0,93 euró (4,51 lej); 340,9 forint



Szlovénia: 1,03 euró; 376 forint



Horvátország: 1,06 euró (8,01 kuna); 386,6 forint



Ausztria: 1,09 euró; 396,7 forint



Szlovákia: 1,13 euró; 414,9 forint



Gázolaj

A jellemzően az európai középmezőnybe tartozó magyarországi gázolajár a hét elején a harmadik legolcsóbb volt az unióban. 334,8 forintot, vagyis 0,92 eurót kellett érte fizetni. Ennél csak a luxemburgi 0,9 euró (329,4 forint) és a bolgár 0,91 euró (332,2 forint) volt alacsonyabb. Olaszországban 1,33 eurót, vagyis 485 forintot kellett fizetni egy literért.

A környező európai uniós országok gázolajárai a következőképpen alakultak a hét elején:

Románia: 0,97 euró (4,68 lej); 353,8 forint



Szlovénia: 1,01 euró; 369,5 forint



Ausztria: 1,06 euró; 387,2 forint



Szlovákia: 1,07 euró; 390,8 forint

Horvátország: 1,1 euró (8,35 kuna); 400,3 forint

Máshol is akkorát esett az üzemanyagár, mint itthon?



Az óriási olajárzuhanás természetesen minden európai országban éreztette hatását (Málta kivétel, mert ott hosszabb periódusokra határozzák meg az üzemanyag árát).

Ismert, hogy az üzemanyagok ára három nagy tételből tevődik össze:

igen jelentős jövedéki adóból, amely fix,

áfából, amely a nettó árra rakódik,

a maradékot pedig a nyersanyag, a finomítói árrés, a kiskereskedői árrés, a szállítás költsége teszi ki.

Ilyenkor azok az országok járnak jobban, ahol a fix jövedéki adó (direkt adó) viszonylag alacsony, az áfa - amely együtt mozog az árral - pedig magas. Magyarország ilyen, ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen március eleje óta forintban számolva 23,7 százalékkal csökkent a benzin ára, amely abszolút rekord uniós összevetésben. Az árat megtisztítva a jövedéki adótól és az áfától 39,8 százalékos a mínusz, amely szintén az igen előkelő, harmadik helyre volt elég.

A gázolaj 14,8 százalékkal lett olcsóbb március óta, amely a hatodik legjobb eredmény az unióban, az adóktól megtisztítva a dízel ára 23,25 százalékkal csökkent, amely az erős középmezőnybe sorolja hazánkat.