Egy amerikai vizsgálat szerint csak 20 százalékos pontosságú egy itthon is használt gyorsteszt

Egy amerikai városban a helyi egészségügyi hatóság tesztjén április elején "megbízhatatlannak és használhatatlannak" találtak és visszavontak egy olyan gyorstesztet - az Anhui Deep Blue nevű kínai cég termékét -, amiből április elején a magyar kormány is vásárolt, és nálunk azóta is aktívan használnak - értesült a 444.hu.

A portál egy olvasója által küldött linken található a Pro Publica cikke, amelyből kiderült, hogy egy 260 ezres texasi város, Laredo egyik magánkórháza márciusban 20 ezer darab gyorstesztet vásárolt az Anhui Deep Blue-tól 500 ezer dollárért. Ez a vérből kétfajta antitestet kimutató teszt alapvetően annak kimutatására való, hogy az illető átesett-e korábban a betegségen. A teszt bevetés előtt átesett a helyi egészségügyi hatóság hatékonyságvizsgálatán, amelyen arra jutottak, hogy a gyártó által nekik ígért 93-97 százalékos helyett mindössze 20 százalékos pontossággal működött a portál beszámolója szerint.

A gyártó cég vitatta a hatékonyságvizsgálat eredményét, de a laredoi hatóság ezzel együtt is megtiltotta a termék felhasználását.

A termék weboldalára kitett megtévesztő referencia - amelyről a 444.hu korábban is írt - ügyében a helyi rendőrség is nyomozást indított. A referencia ugyanis nem más, mint az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA levele, amit a cég amerikai hitelesítésként vagy forgalmazási engedélyként állít be, pedig mindössze azt nyugtázza, hogy a vállalat kezdeményezte az FDA-nál a termék bevizsgálását.

A Homeland Security Investigations nevű nyomozó szerv pedig le is foglalta egy időre a gyanús szállítmányt. Amit később visszaadtak ugyan az azt megvásároló magánkórháznak, de azok utána sem használhatták

A portál azon kérdésére, hogy a magyar hatóságok is letesztelték-e a Deep Blue gyorstesztjét, az Operatív Törzs nem válaszolt.