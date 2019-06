Egy évtizede hazudik a G20 a szénnel kapcsolatban

Szénfrász

Jóllehet, Európában a szénerőművekkel kapcsolatosan pro és kontra is mindenki elsősorban Németországra figyel, jó néhány más példa akadt az elmúlt időszakban arra, hogy miért ér véget éppen most a szén kora. Az Egyesült Királyságban, ahol néhány éve még 20 százalék volt az energiatermelésben a szén aránya, májusban két hétig szén nélkül működött . Ilyenre az első szénerőművük beindítása (1882) óta nem volt példa a szigetországban. Az EU-ban 2015 óta pörögnek fel az ez irányú események, a legtöbb tagország el is jutott odáig, hogy bejelentse a 2030 körüli exitet. Spanyolország azonban továbbment: rövid időn belül újraszámolta az energetikai rendszere átalakítási céldátumát, és az év elején arra jutott , hogy 2025-30 között nem csak a szénerőműveket, de a nukleáris reaktorokat is leállítják.