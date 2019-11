Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy lépéssel bejlebb Trump "életveszélyes" ellenfele

Michael Bloomberg elnézést kért azért, hogy korábban támogatta a rendőrség kemény fellépését, amit a hatósági közegek kihasználhattak a fekete és a latin származású amerikaiak zaklatására. Ezzel újabb lépést tett afelé, hogy beszálljon az elnökválasztási versenybe.

Michael Bloomberg, a nevét viselő hírügynökség alapítója és vezetője, volt New York-i polgármester elnézést kért azért, mert az amerikai nagyváros vezetőjeként támogatta a rendőrség kemény fellépést az utcai igazoltatásokban - adta hírül a BBC. A stop and frisk elnevezéssel emlegetett lehetőség azt jelenti, hogy a rendőrségi közegek megalapozott indok nélkül megállíthatnak, kikérdezhetnek és átkutathatnak járókelőket.

A rendőrök ezt a lehetőséget indokolatlanul nagyobb arányban alkalmazták a feketékkel és a latinókkal szemben, ami éles bírálatokat váltott ki magával a stop and friskkel szemben is. Bloomberg most elismerte, hogy hibát követett el, amikor - még republikánus színekben - polgármesterként támogatta ez a módszert. Azzal magyarázta magatartását, hogy úgy vélte, a megelőzéssel éleket lehet megmenteni, mert még tettük elkövetése előtt le lehet kapcsolni bűnözőket.

Hiteles vagy sem?

Sajnálja a hibáját, de a múltat nem változtathatja meg - tette hozzá, ám főként az vezette, hogy elkötelezett híve a fegyveres bűncselekmények visszaszorításának, beleértve ebbe a fegyvertartás korlátozását is. Úgy véli, a rendőri fellépésnek ez a lehetősége azt ássa alá, ami legfontosabb: nevezetesen az emberek közti bizalmat. Részben a rendőrség és a lakók közti bizalmat, részben az emberek és a személy szerint közte lévő bizalmat, amit vissza akar szerezni, ha ezzel rombolta volna.

A bocsánatkérést sokan hiteltelennek tartják, mert nem korábban tette meg, hanem most, amikor fontolgatja, hogy beszáll az amerikai demokraták előválasztási versenyébe. A fekete és latinó szavazók között nem sok esélye lenne, ha nem határolódik el a stop and frisk politikájától. A gond az, hogy még idén januárban is kiállt emellett, mint ami erősíti a közbiztonságot. Bloomberg egyénként a közvélemény-kutatások szerint esélyes kihívója lenne Donald Trump elnöknek.