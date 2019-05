Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy nap alatt megbukott az osztrák kormány

Új választás kiírását javasolja és felbontja a kormánykoalíciót Sebastian Kurz osztrák kancellár.

Az osztrák kormány abba bukott bele, hogy nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen Heinz-Christian Strache alkancellár és szabadságpárti (FPÖ) elnök sikeres állami tendereket ígért egy magát orosznak kiadó nőnek, ha az segíti a kampányát. A szélsőjobboldali alkancellár már a délután bejelentette, hogy lemond - írta a hvg.hu.

Szombat délután az APA osztrák hírügynökség már úgy értesült, hogy Ausztriában előrehozott választásokat fognak tartani a botrányba keveredett alkancellár lemondása nyomán. A lap forrásai szerint az FPÖ a Sebastian Kurz kancellár vezette Osztrák Néppárttal (ÖVP) alkotott koalíció fennmaradásának feltételéül ragaszkodott ahhoz, hogy megőrizhesse az általa kulcsfontosságúnak tartott belügyminiszteri tárcát, Kurz azonban ezt elutasította - írta az MTI.

A pénteken este nyilvánosságra került video 2017-ben készült, azon Johann Gudenus FPÖ-frakcióvezető is látható - ő, csakúgy mint Strache, szombaton bejelentette a lemondását. Strache amellett, hogy butaságnak nevezte tettét - állítása szerint ittas volt, amikor a felvétel készült róla -, azzal magyarázta a felvételt, hogy titkosszolgálati akció keretében csalták tőrbe. Azt is állítja, nem követett el jogsértést - számolt be az infostart.hu.

