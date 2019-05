Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy Orbán nélküli EPP-vel lehet csak parlamenti többség - megszólalt Macron pártja

"Semmilyen szövetség nem elképzelhető az Európai Néppárttal addig, míg ki nem teszik Orbánt" - mondta a francia elnök pártja listájának második helyezett EP-képviselője, Pascal Canfin a France Inter rádiónak A Renaissance nevű lista Macron Köztársaság Lendületben (LREM) nevű pártját, és kisebb szövetségesüket tömörítette - írja a euronwes.hu.

Sem az EPP, sem a szociáldemokraták számára nem úgy sikerült az Európai Parlamenti választás, ahogy korábban remélték, és bár továbbra is a két legnagyobb frakciónak számítanak az EP-ben, elvesztették a többséget. Emiatt mindkét hagyományos pártra igaz, hogy egyedül képtelen lenne jelöltjét a bizottsági elnöki székbe segíteni, vagyis szövetségre kell lépniük több frakcióval. Így az EPP megpróbálja elérni, hogy a többi frakció támogassa Manfred Weber igényét az elnöki pozícióra - olvasható a portálon.

A legkézenfekvőbb szövetséges (a szociáldemokraták mellett) a liberális frakció, az ALDE lenne, akik rekordszámú, 107 mandátumot szereztek az EP-ben. Ez a brit liberális demokraták előretörése mellett annak is köszönhető, hogy az alig három éve alapított francia LREM, amely még nem létezett az előző EP-választás idején, most listájával 21 mandátumot szerzett. Ennek képviselői előreláthatólag az ALDE liberális frakcióhoz fognak csatlakozni, akik így a mérleg nyelvévé válhatnak a jelöltek megválasztásakor.

Macron pedig előreláthatólag élni is fog "királycsináló" szerepével, hiszen korábban a német főlény és/vagy Merkel vétója miatt sok ötletét nem sikerült megvalósítania. Most azonban a ciklusa végén leköszönő német kancellártól átveheti az európai terv nem hivatalos vezetőjének tisztjét, az EP-be bekerült pártja miatt pedig nagyobb súlya lesz az uniós politikában is - ha másképp nem, hát úgy, hogy blokkolják a németek csúcsjelöltjének kinevezését. "A mi szemünkben Merkel kedvenc jelöltje már nincs versenyben" - mondta Weberről Canfin az interjúban.

Más európai politikusok szerint is lehet Macron Európa új erős embere, a királycsináló. "Kedvelhetik, vagy nem, de kétségkívül ő lesz a következő hónapok vezető embere, óriási szerepe lesz benne, ki lesz az elnök" - mondta a volt olasz miniszterelnök, Matteo Renzi a Journal du Dimanche-nak.