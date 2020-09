Egy tévhitet cáfolnak kutatók a koronavírussal kapcsolatban

A koronavírussal megfertőzött gyerekekről általánosan az a vélekedés, hogy gyakorlatilag tünetmentesen vészelik át az ezzel járó betegséget. A kutatók most megállapították, hogy komoly gyulladást okozhat a szervezetükben.

A Texasi Egyetem Egészségtudományi Központjának kutatói arra jöttek rá, hogy bár a a gyerekek legtöbbször tényleg szinte tünetmentesek, a keringési rendszerükben keletkező gyulladásnak hosszú távú hatása lehet - írja a Euronews.

A 12 év alatti gyerekeket a legtöbb országban gyakorlatilag immunisnak tartják a Covid-19 betegségre, és emiatt nem sorolják őket a veszélyeztetett csoportba. Egyedül azokat a gyerekeket próbálják óvni, akik valamilyen egyéb betegséggel is küzdenek.

A Lancet orvosi folyóiratban megjelent tanulmány szerint ugyanakkor a megfertőződött gyerekek közül néhányan a többrendszerű gyulladásos szindróma (multisystem inflammatory syndrome in children - MIS-C) jeleit és tüneteit mutatták, noha a koronavírus okozta betegség tüneteit nem észlelték rajtuk.

A tanulmány vezető szerzője, Alvaro Moreira arra figyelmeztet, hogy éppen azért veszélyes ez a jelenség, mert a fertőzött gyermek semmilyen jelét nem mutatja a betegségnek, de pár hét alatt kialakulhat nála egy súlyosabb fokú MIS-C.

A neurológus szerint ez azért ijesztő, mert akár halálos kimenetű is lehet, hiszen a gyulladás egyszerre több szervet is érint. Leggyakrabban a tüdőt és a szívet, dee az emésztőrendszer és idegrendszer is gyulladásba jöhet a betegség hatására - olvasható a a cikkben.