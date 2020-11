Egyedül a Fidesz néppárti képviselői vétóztak az uniós büdzséről szóló EP-javaslatra

Egyedül a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselői nem szavazták meg a néppárti oldalon azt a javaslatot, amely az Európai Unió (EU) jövő évi költségvetéséről szól - közölte vasárnapi online sajtótájékoztatóján Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője az MTI szerint.

A szociáldemokrata politikus elmondta, hogy az Európai Parlament ezen a héten tartott plenáris ülésén többek között az a dokumentum is napirenden szerepelt, amely a 2021-es uniós költségvetés kereteivel kapcsolatban meghatározta az Európai Parlament (EP) álláspontját. "Ez alapján kezdődnek meg a tárgyalások a jövő évi keretekről az intézmények között, a Fidesz most ezt a tárgyalási alapot nem volt hajlandó támogatni a szavazatával" - fogalmazott Ujhelyi, hozzátéve: az EU következő hétéves költségvetése és az ehhez kapcsolódó újjáépítési csomag kapcsán Orbán Viktor vétót ígért, amennyiben továbbra is jogállami keretekhez kötnék az uniós pénzek kifizetését - írja a képvisel a Facebook oldalán a kép.

A szocialista politikus szavai szerint a Fidesznek nem fáj, ha sem Magyarország, sem más uniós tagország nem jut majd hozzá a vétó miatt a neki járó támogatásokhoz, számukra fontosabb, hogy ne kérjék számon az uniós tagság alapfeltételének számító demokratikus értékeket és a támogatások korrupciómentes felhasználását. A Fidesz képviselői ismét Európa ellenzékébe vonultak - idézte Újhelyi Istvánt az MTI.

A Fidesz által leszavazott, de egyébként az EP nagy többsége által támogatott előterjesztés szerint a 2021-es költségvetésben több forrás kell jusson a munkahelyvédelemre és foglalkoztatásbővítésre, a diákok Erasmus programjára, valamint a kutatásokra, illetve az európai egészségügyi unióra.

Ha a költségvetési javaslat az intézményközi tárgyalások után visszakerül a parlamenthez és az általa képviselt szakterületek - az egészségügyi unió, a turizmus és a közlekedéspolitika - érdekei nem sérülnek, akkor támogatni fogja annak elfogadását - mondta Ujhelyi István.