Probléma adódott a Sinopharm vakcinájával, gyanús titkolózásba kezdett az emírségek kormánya

Sok esetben nem termelődött elég antitest az oltott emberekben miután megkapták a Sinopharm-vakcina két dózisát, ezért az Egyesült Arab Emírségekben arra készülnek, hogy harmadik dózist is előírnak a készítményből. A vizsgált esetekben azonban az is kérdéses, hogy a plusz adag mennyit segíthet. Az ország gyanús körülmények között kezdte meg az oltást: bár a hatóságok tudományos vizsgálatra hivatkoznak, több oltottal sem közöltek erről semmilyen információt - számolt be a Wall Street Journal. Magyarországon ez a legdrágább alkalmazott készítmény.

Az Egyesült Arab Emírségek egészségügyi hatóságai megkezdték a Sinopharm-féle koronavírus-vakcina harmadik adagjának beadását több ember számára, mivel az orvosok szerint a kínai gyártmányú készítmény egyes esetekben nem váltott ki kellő antitesttermelő hatást. Orosz és kínai vakcinákat is gyárthatnak Szerbiában "Egy kiválasztott embercsoportnak adnak egy harmadik oltást az immunrendszer reakciójának megfigyelésére egy tudományos tanulmány részeként" - közölték a hatóságok, de azt nem árulták el, hogy összesen hány fő esetében alkalmazzák a harmadik dózist. Farida al Hosani, az emírségek kormányának egészségügyi szóvivőnője annyit közölt, hogy "egyelőre elenyésző a harmadik oltást kapottak aránya az összes Sinopharmot kapó személy számához képest". Jöjjön be! A Wall Street Journal (WSJ) nyolc emberrel beszélt Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, akik szerint az elmúlt hetekben a közegészségügyi szolgálatok felhívták őket, hogy jöjjenek be egy harmadik oltásra, és megkapják az injekciókat. Mindannyian a kormány alkalmazottai voltak. Ez a nyolc ember azt is elmondta, hogy nem közölték velük, hogy tudományos kutatásban vesznek részt, és nem tesztelték őket antitestekre sem. "Nem kaptam indokot vagy magyarázatot, amikor felhívtak" - mondta az egyik érintett, aki szerint csak azt mondták, hogy jelenjen meg egy emlékeztető oltásra. Nawal al Kaabi, a helyi gyógyszerészeti hatóság vezetője csak annyit közölt a WSJ-vel, hogy a "harmadik oltás beadása nem a hivatalos protokoll része, nem rutinszerű a jelenlegi eljárás". Elmarad az immunválasz? A lapnak két orvos azt állította, hogy a betegek és kollégáik közül néhány Sinopharm-oltott alig vagy egyáltalán nem mutatott antitestválaszt a második adag után. Viszont azt is jelezték: nem világos, hogy az antitesttesztek milyen mértékben mérik az immunrendszer teljes válaszát a vakcinára. A jelenségre az Öböl-menti országban egyébként számítottak: decemberben állami tisztviselők a kormánycégeknél tartott, zárt ajtók mögötti előadásokon már figyelmeztettek, hogy a Sinopharm-vakcina harmadik emlékeztető oltása szükséges lehet azok számára, akiknek a szervezetében két dózisból nem alakul ki megfelelő antitestválasz. Az országban 31 ezer önkéntes bevonásával folytatott klinikai vizsgálat eredményei szerint a Sinopharm-vakcina összhatásfoka 86 százalék volt, és 100 százalékos védelmet nyújtott a közepesen súlyos és súlyos Covid-19 betegség ellen. A kínai hatóságok a betegség más klinikai definícióját alkalmazva a hatékonyságot 79 százalékra tették. Az Öböl-menti ország a kínai állami gyógyszergyártó cég által gyártott vakcina egyik elsődleges vizsgálati területe volt, amely az emírségek gyors immunizációs kampányának alappillére. A vakcinát Magyarországon, Szerbiában, Pakisztánban, összesen 50 országban használják még - emeli ki a Wall Street Journal a cikkében. Magyar szempontból érdekes kérdés, mert nem ismert, hogy milyen tapasztalatok vannak a készítménnyel történő oltással, viszont problémás lehet, ha nagy tömegeknél lesz szükség harmadik dózisra. Az Orbán Viktor vezette kormány által - egy közvetítő cégen keresztül - megkötött szerződések alapján a Sinopharm-készítménye a legdrágább készítmény az oltási programban. A Gulyás Gergely kancelláriaminiszter által csütörtökön közzétett szerződések szerint a magyar kormány 30 eurót (12 ezer forintot) fizetett adagonként a januári rendeléskor (van ország, ahol olcsóbb darabárral sikerült ezt megtenni). Öt millió dózist rendelt eddig Magyarország, ennek értelmében 2021. március 15-i, április 15-i és május 15-i határidővel egyenként 500 ezer vakcinát kell leszállítani és betárolni, június 15-ig pedig a maradék 3,5 millió adagot. Ez 2,5 millió ember immunizálására lenne elegendő a tervek szerint, de ha szükséges a harmadik dózis, az lassíthatja a harmadik fázist.

