Egyetlen pontra olvadt London előnye

A legújabb globális befektetői felmérés szerint továbbra is London a világ első számú pénzügyi szolgáltatási központja, de már csak egyetlen ponttal előzi meg a második helyezett New Yorkot. A felmérésbe bevont intézményi befektetők szerint a brit EU-tagság megszűnése továbbra is komoly bizonytalansági forrás - írja az MTI.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi tanácsadó csoport, a Z/Yen Group ranglistája (Global Financial Centres Index, GFCI), amely bonyolult, 103 kritériumot és több mint kétezer befektetői értékelést súlyozó mérési módszertannal készült, ezúttal 110 várost és térséget vizsgált. A cég hétfőn ismertetett új globális rangsorában az első két helyen álló Londont és New Yorkot Hongkong, Szingapúr és Tokió követi a felső ötös mezőnyben. Az első tízben szerepel még Sanghaj, Toronto, San Francisco, Sydney és Boston.

A 11. helyen álló Peking épphogy kicsúszott a felső tízes mezőnyből, egyetlen ponttal lemaradva Boston mögött.

A közép- és kelet-európai EU-mezőnyt Varsó vezeti a 41. helyen, utána Prága (71.), Tallinn (79.), Riga (87.) és Budapest (89.) következik.

London az új rangsorban 794, New York 793 pontot kapott a megszerezhető ezer pontból. A szeptemberben összeállított előző globális ranglistán London 780, New York 756 pontot szerzett, de a Z/Yen szakértői már akkor is azt hangsúlyozták, hogy ez jelentéktelen különbség.

A cég módszertani meghatározása szerint azok a pénzügyi központok, amelyeket húsz pontnál kisebb értékelési különbség választ el egymástól, gyakorlatilag azonos megítélésűnek tekinthetők. A hétfőn ismertetett tavaszi GFCI-ranglistán London 14, New York viszont 37 ponttal többet kapott, mint a tavaly őszi felmérésben.

A Z/Yen szakértői a beszámolóhoz fűzött elemzésükben hangsúlyozzák, hogy a brexit-folyamat teremtette bizonytalanságok nagyban befolyásolták a befektetői felmérés Londonban dolgozó résztvevőit, akik jóval kevésbé bizakodó véleményeket hangoztattak London pénzügyi központként betöltött jövőbeni szerepéről, mint a Frankfurtban és Párizsban dolgozó válaszadók az ő városuk pénzügyi szolgáltatási szerepének jövőjéről.

Erősödik a bizalom

A Z/Yen elemzői ugyanakkor megállapítják, hogy általánosságban erősödik a világ legnagyobb pénzügyi központjaiba vetett befektetői bizalom. A ház szerint ezt egyértelműen jelzi, hogy a felső 25-ös mezőnyben szereplő pénzügyi szolgáltatási központok mindegyikének minősítési pontszáma nőtt az előző ranglista összeállítása óta, az alsó 50-es csoport tagjainak befektetői megítélése viszont kivétel nélkül gyengült.

A felmérés szerint ez érvényes a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok pénzügyi központjaira is: Varsó 9, Prága 13, Budapest 17, Riga 34, Tallinn 35 hellyel került hátrébb a tavaly szeptemberi listán elfoglalt helyezéséhez képest.

A Z/Yen londoni elemzői szerint mindez jelzi, hogy a befektetők ismét egyre inkább a hagyományos, erős, globális kihatású pénzügyi központokat kezdik előnyben részesíteni.

A tágabb kelet-európai térségben gyakorlatilag egyedüliként azonban Moszkva 6 helyet javított, és jelenleg a 83. helyen áll.

Javult az oroszok megítélése

Az elmúlt néhány hónapban jelentősen javult az orosz makrogazdasági politika hitelminősítői megítélése, amelyre a befektetők komoly figyelmet fordítanak. E folyamat egyik meghatározó mozzanataként a múlt hónap végén visszaemelte Oroszország államadós-besorolását a befektetésre ajánlott kategóriába a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális adósminősítésekért felelős részlege (S&P Global Ratings), a nemzetközi szankciókra és a csökkenő nyersanyagárakra adott prudens szakpolitikai válaszintézkedésekkel indokolva a lépést.

A döntés óta a nemzetközi intézményi befektetők szempontjából Oroszország ismét befektetésre ajánlott szuverén adósnak számít. A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe annak meghatározásához, hogy egy adott szuverén vagy kereskedelmi adós besorolását befektetésre ajánlottnak tekintik-e vagy sem, és a Fitch Ratings már az S&P februári lépése előtt is befektetési kategóriában tartotta nyilván Oroszországot.

A három nagy piacvezető hitelminősítő közül már csak a Moody's Investors Service tart érvényben nem befektetési ajánlású besorolást az orosz államadósságra, január végén azonban ez a cég is felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az orosz osztályzat kilátását.

Képünk forrása: AFP PHOTO/CHRIS J RATCLIFFE