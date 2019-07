Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyiptomba készül? Jó hír érkezett

Egyiptom újranyitotta a dahsúri tört falú piramist és mellékpiramisát, a 4600 éves építmények több mint ötven elteltével, 1965 után látogathatók újra - írja a Sky News alapján az Index.

A Kairótól 40 kilométerre délre fekvő dahsúri piramismező legrégebbi piramisát Sznofru fáraó építtette időszámítás előtt 2600 körül.

A látogatók egy megemelt bejáraton keresztül elérhető, 79 méteres alagúton ereszkedhetnek le a fő piramis mélyén található két terembe. Emellett szintén megnyitották a tört falú piramis szomszédságában álló mellékpiramist is, amely 18 méter magas - írta a portál.

A dahsúri piramisok az Unesco világörökségi helyszínnek számító memphiszi nekropoliszhoz tartoznak. Khaled El-Enani egyiptomi régészeti miniszter a Sky News szerint az újranyitás kapcsán azt is bejelentette, hogy a területen találtak kő-, agyag- és fapiramisokat, illetve némelyikben múmiákat is. Előkerültek még későkori fa temetési maszkok és kővágó eszközök is.