Egymás után maradnak pénz nélkül az emberek - mi lesz velük?

Számos leálló gyár dolgozói jövedelem nélkül maradnak, amire egyelőre nincs válasza a kormánynak. A szakszervezetek különféle megoldásokat javasolnak, ám ezek állami támogatást igényelnének.

Szakértőik szerint a hiteltörlesztési moratórium és a hitelkamatok limitálása valós segítséget jelenthet azoknak az adósoknak, akiknek kiszaladt a lába alól a talaj az utóbbi napokban - írja a Népszava Orbán Viktor miniszterelnök szerdai bejelentéseit elemezve. Az azonban egyelőre nem derült ki, hogyan alakul a futamidő és a kamat a moratórium miatt. Ha a törlesztés szüneteltetése alatt is gyűlik a kamat, az egy 10 millió forintos, 20 éves futamidejű hitel esetében nagyjából félmillió forint többletköltséget jelenthet - vette át a napilap a Bank360 megjegyzését.

Ezt az összeget átvállalhatja az állam vagy a bankok. Utóbbi esetben kérdés, hogy az így keletkezett veszteség milyen hatással lesz most és később a hitelezésre. Ha viszont az így felgyűlt többletköltséget az ügyfélnek kell megfizetnie végül, akkor nem érdemes élni a szüneteltetéssel, ha egyébként megoldható a törlesztés.

A szállodák foglalásai annyira visszaestek, hogy a héten várhatóan az összes budapesti szálloda bezár. A lépést hamarosan a vidéki hotelek is követhetik. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a munkaadók rövidített munkaidővel, átcsoportosítással, csökkentett fizetésekkel igyekeznek megvédeni dolgozóikat, de biztosan lesznek olyanok, akiket elküldenek.

Szakszervezeti javaslatok

Miután az összes hazai autógyár leállítja a termelést, ez minden bizonnyal láncreakcióként hat a beszállítókra is. A nagyobb vállalatok még ígérik, a leállások idejére is biztosítanak valamilyen juttatást dolgozóiknak, a kisebbek viszont nem akarnak állásidőt fizetni. A szakszervezetek sorra arról számolnak be, hogy a munkaadók fizetés nélküli szabadságra küldik azokat a munkavállalókat is, akik az iskolabezárások miatt nem tudnak bemenni dolgozni.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete ezért azt kérte, átmenetileg módosítsák a fizetés nélküli szabadságokra vonatkozó szabályokat. A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete 75 százalékos bérrel fizetett extra szabadnapokat javasolt az érintett szülőknek. A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) az álláskeresési támogatás idejét hosszabbítaná meg és emelné az összegét. Emellett javasolják azt is, hogy a kiskorú gyerekek szülei közül pedig legalább az egyikük a jövedelme megtartása mellett maradhasson otthon. A kormány egyelőre a munkaadókra és a munkavállalókra bízná, hogy megoldást találjanak ezekre a helyzetekre.