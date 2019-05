Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egymillió állatfajt veszélyeztet a kihalás

A következő évtizedekben egymillió állat- és növényfaj kihalása fenyeget, és a termőföldek degradációja már a területek negyedét elérte - írja az Infostart az ENSZ égisze alatt működő IPBESZ tudóstestület friss, globális jelentésére hivatkozva.

15 ezer tudományos cikk hároméves felülvizsgálatával átfogó jelentés készült, amely azt mutatja be, hogy az emberiség milyen hatással volt az elmúlt fél évszázadban az ökoszisztémára. A biológiai sokféleség romlásának mértékét felmérő jelentés elkészítésében magyar tudósok is jelentős szerepet vállaltak. A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai, köztük Báldi András is részt vett munkafolyamatban.

A Föld becsült nyolcmillió növény-, rovar- és állatfajából mintegy egymilliót veszélyeztet a kihalás - idézi a portál Báldi Andrást.



"A bolygó háromnegyede az emberi tevékenység igen erős befolyása alatt áll. Az elmúlt évtizedekben háromszorosára nőtt a mezőgazdasági termelés, nagyon oda kell figyelni az édesvizeinkre, a szántóföldek degradációja pedig már a területek negyedét érinti" - mondta.

Az emberi civilizáció természetkárosító hatásait felmérő jelentést a múlt heti párizsi tanácskozás után 130 ország, köztük az Egyesült Államok, Oroszország és Kína delegációi is elfogadták.