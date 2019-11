Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek a sertéspestisről

Egyre baljósabb hírek érkeznek sertéspestissel kalcsolatban. Az Állategészségügyi Világszervezet elnöke csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a világ teljes sertésállományának negyede áldozatul eshet a vészesen terjedő betegségnek - írja a Time-ra hivatkozva az Index.

Miközben Magyarországon is egyre több helyről érkeznek hírek, hogy sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak, sőt egy kiszivárgott jelentés szerint egyes megyékben az összes háztáji sertés leölésére is volt javaslat, a világból is egyre baljósabb hírek érkeznek sertéspestisről: az Állategészségügyi Világszervezet elnöke csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a világ teljes sertésállományának negyede áldozatul eshet a vészesen terjedő betegségnek - írja a Time-ra hivatkozva az Index.

Egy ilyen hirtelen visszaesés az állományban élelmiszerhiányhoz, valamint a sertéshús árának drasztikus emelkedéséhez vezethet, de a gyógyszeriparra is kihatással lehet, ugyanis egyes vérhígító-készítmények előállításához is szükségesek az állatok.

Az afrikai sertéspestis halálos a sertésekre, de az embert nem fenyegeti. A betegség terjedésének megakadályozására a kínai hatóságok nagyjából 1,2 millió disznót pusztítottak el 2018 augusztusa óta, aminek következtében a sertéshús ára is a duplájára emelkedett Ázsiában.

Már dolgoznak vakcina kifejlesztésén, de a tudósok komoly kihívással néznek szembe.