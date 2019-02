Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre feszültebb a helyzet Londonban

Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének kizárására, akár a kilépés halasztása árán is.

A The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi lap kormányzati forrásai szerint Philip Hammond pénzügyminiszter és David Lidington, a kabinetirodát vezető miniszter - aki e minőségében Theresa May helyettesének számít - kitartóan lobbizik annak elérése végett, hogy May nyilvánosan vállaljon kötelezettséget a megállapodás nélküli brexit elkerülésére.

A lap szerint Hammond és Lidington "a színfalak mögött intenzíven dolgozik" azért, hogy May kötelezze el magát akár a brexit elhalasztása mellett is, ha ez válik szükségessé a rendezetlen kilépés elkerüléséhez. Egy kormányzati illetékes szerint a brexit jelenleg március 29-ében megszabott határidejének "önkéntes kitolása" valójában "az egyetlen opció" May számára, mivel ez még mindig jobb megoldás, mint az, ha a parlament kényszeríti erre a kormányt - írta az MTI.

A londoni alsóházban várhatóan szerdán lesz a következő brexit-szavazás, bár ennek tárgya egyelőre bizonytalan. Elvileg van lehetőség arra, hogy az EU-val novemberben elért, de az alsóház által januárban óriási többséggel leszavazott kilépési szerződés kerüljön ismét a képviselők elé érdemi szavazásra, ha a brit kormány által kívánt módosítások ügyében sikerül addig előrelépést elérni az unióval folyó tárgyalásokon.

Ha nem, akkor viszont az alsóház napirendjére veheti azt a módosító indítványt, amely kötelezné a kormányt a brexit elhalasztásának kezdeményezésére, abban az esetben, ha március közepéig sem sikerül megegyezni az EU-val a kiléés feltételrendszerét tartalmazó 585 oldalas megállapodás módosításáról.

Az alsóház elsősorban az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó készenléti mechanizmus (backstop) miatt vetette el a megállapodást. A kormányzó Konzervatív Párt frakciójának keményvonalas tábora ugyanis attól tart, hogy a backstop-záradék - ha alkalmazása szükségesé válik - az Egyesült Királyságot végleg vámuniós viszonyrendszerben tartaná az EU-val.

Theresa May a megállapodás parlamenti elutasítása után újabb tárgyalásokat kezdeményezett az EU-val a kilépési egyezmény módosításáról, az uniós vezetők azonban határozottan elzárkóznak a novemberben lezárt szerződés újranyitásától.

May rendre elutasítja a kilépés halasztásának lehetőségét, a kormányon belül azonban egyre nagyobb nyomás nehezedik rá annak érdekében, hogy inkább a halasztást vállalja, semmint a megállapodás nélküli brexit potenciális következményeit.

David Gauke igazságügyi miniszter, Greg Clark, az üzleti ügyek minisztere és Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter a Daily Mail című konzervatív tömeglap szombati kiadásában megjelent közös levelében azt írta, hogy ha a következő néhány napban nem sikerül áttörést elérni a megállapodás ügyében, akkor csak két lehetőség marad: Nagy-Britannia vagy megállapodás nélkül kizuhan az Európai Unióból a március 29-én, vagy megpróbál megegyezéses módon egy későbbi időpontban kilépni az EU-ból.

A három kabinettag szerint a parlament meg fogja akadályozni, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül lépjen ki a jövő hónap végén az unióból.