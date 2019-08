Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre rosszabb a kanyaróhelyzet

Világszerte nőtt a kanyarós megbetegedések száma, nagyrészt az oltásellenes kampányok miatt - áll az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentésében, amely szerint 2019 első felében egyedül Európában csaknem 90 ezer kanyarós esetet regisztráltak.

A vakcinákkal kapcsolatban keringő téves információk épp olyan fertőzőek és veszélyesek, mint maga a betegség, amely a segítségükkel terjed - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet főtitkára.

Kate O'Brien, a WHO oltásokért felelős központjának igazgatója genfi sajtótájékoztatóján szintén az oltásellenes kampányokat, valamint a rossz egészségügyi ellátórendszereket tette felelőssé a betegség terjedéséért.

A jelentés hivatkozik egy tavaly júniusi felmérésre is, amely szerint a vakcinákba vetett bizalom magasabb a szegényebb országokban, a fejlett országokban viszont egyre többen kételkednek az oltások hatásosságában. Ennek következtében a járvány olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol erre rég nem volt példa: megbetegedéseket jelentettek az Egyesült Királyságból, Albániából, Görögországból és Csehországból is, noha e négy ország korábban bejelentette, hogy sikeresen felszámolták a betegséget - írta az Infostart.hu az MTI híre alapján.

Idén az első félévben a kanyarós esetek száma a duplájára nőtt 2018 hasonló időszakához képest. A legsúlyosabb járványokat a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Madagaszkárról és Ukrajnából jelentették. Az ukrán egészségügyi minisztérium februári jelentése szerint eddig nyolcan haltak meg a betegségben.

A kanyaró a világ egyik legfertőzőbb betegsége, amely leggyakrabban a gyerekeket támadja meg. A fertőzöttek a kanyaró szövődményeiként akár agykárosodást is szenvedhetnek, vagy elveszíthetik látásukat, esetleg hallásukat.