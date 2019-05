Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre több az uniós érdekházasság

Egyre több szerbiai állampolgár köt érdekházasságot európai uniós tagállam polgárával, ám a jelenség felkeltette a szélhámosok figyelmét is.

Egyre több európai uniós állampolgár köt érdekházasságot szerbiai állampolgárságú személlyel - vette át a Tanjug hírét a vajdasági Szabad Magyar Szó. A legtöbbször német és svájci állampolgárok adják el az aláírásukat.

Egy fiktív házasságkötés akár harmincezer euróba (9,4 millió forint) is kerülhet. Zeljko Simic ügyvéd felhívja a figyelmet a buktatókra. A házastársakat az uniós országok hatóságai alaposan kifaggatják. Megkérdezik például, hogy milyen zenét hallgat a párja szívesen, s arra is kérik őket, meséljenek a közös utazásokról, valamint arról, milyen ajándékokat adnak egymásnak a jeles alkalmakkor. Az ilyen ellenőrzéseket nem jelentik be előre.

További kockázat, hogy szélhámosba fut bele a nem uniós állampolgár. Ezek azt állítják, ők csak segíteni szeretnének valakin azzal, hogy fiktív házasságot kötnek vele. Hamis iratokat küldenek el, s azt kérik, hogy a házasságkötés előtt az illető fizessen be ezer euró előleget. Naponta néhány embert csapnak be, aztán öt-tíz nap után törlik magukat a közösségi oldalakról és a telefonjukat is kikapcsolják.