Egyre több európai város vezet be 30-as sebességkorlátozást

Egyre több európai város vezetett be, vagy tervez bevezetni általános 30 kilométer per órás sebességkorlátozást az eddigi 50 helyett. Most Párizson a sor.

A francia főváros 2021-től tenné általánossá a 30 kilométer per órás korlátozást, az intézkedésről most indítottak társadalmi konzultációt - írja az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC). Begőzölt a sofőr: büntetőfékezés miatt fejre állt egy autó A sebességhatárok csökkentését Anne Hidalgo, a város polgármestere már megválasztása előtt megígérte. A városban természetesen most is vannak nagy 30-as zónák, de a döntést követően ez lesz az általános korlát. Ez alól a körgyűrű természetesen kivételt képez. Nem csak Franciaország készül hasonló lépésre. A spanyol kormány azt ígérte, hogy ők is előkészítik a szabályozást, hogy a városi utakon 30, vagy akár ennél is alacsonyabb sebességkorlátok legyenek, akár már jövőre. Az észak-spanyolországi Bilbao nemrég azt jelentette be, hogy ők lesznek az ország első, 300 ezer lakosúnál is nagyobb városa, ahol általános lesz a 30-as korlátozás. Ez ugyanakkor nem jelent majd forradalmi változást, mert a baszkföldi város útjainak 90 százalékán már most sem lehet 50-nel menni. Hollandiában is párbeszéd folyik a témában, és ha igazak a hírek, Brüsszelben is csökkentik a városi sebességet 2021-ben. Az ETSC régóta szorgalmazza, hogy az európai városok csökkentség a megengedett legnagyobb sebességet. Ez növeli a biztonságot, javítja a levegő minőségét, a városközpontok jobban megfelelnek a kerékpárosok és a gyalogosok igényeinek.

