Egyre többen állnak Karácsonyék mellé

Klímavédelemre fordítható közvetlen uniós forrásokért lobbiztak a Visegrádi Négyek fővárosainak polgármesterei Brüsszelben. A kezdeményezéshez még 11 nagyváros is csatlakozott.

Karácsony Gergely budapesti, Zdenek Hrib prágai, Matús Vallo pozsonyi és Rafal Trzaskowski varsói főpolgármesterek azt szeretnék elérni, hogy a következő uniós keretköltségvetési ciklusban sokkal több uniós forráshoz juthassanak hozzá a városok olyan módon, hogy a kormányok által irányított nemzeti hatóságok helyett az EU központi intézményei bírálják el a pályázatokat - írja az Eurologus.

A városok az EU legfontosabb szövetségei lehetnek a klímaváltozás elleni küzdelemben - mondta Karácsony Gergely. A budapesti főpolgármester szerint az EU-nak jelenleg két krízissel kell szembenéznie: globális felmelegedés okozta kihívásokkal és közép-európai demokráciák válságával. "Azért kötöttünk szövetséget, hogy egyértelművé váljon: a közép-európai nagyvárosok álláspontja nem azonos a kormányokéval, akikkel számos kérdésben vitában állunk" - mondta, majd hozzátette: "mi elkötelezettek vagyunk a demokrácia és a fenntarthatóság értékei mellett."

A V4-es ellenzéki főpolgármesterek decemberben fogtak össze azzal a céllal, hogy felvegyék a harcot populizmus ellen, és helyi közösségek problémáira összpontosítsanak.

Most Brüsszelben a Régiók Bizottságában, majd az Európai Bizottságban tárgyaltak, többek között Frans Timmermans zölpolitikáért felelős uniós biztossal. Emellet egy levelet is eljuttattak Ursula von der Leyenhoz, a bizottság elnökéhez, amelyhez a V4-es főpolgármestereken kívül még 11 európai nagyváros - például Bécs, Berlin, Frankfurt, Milánó vagy Athén - vezetője is csatlakozott.

A polgármesterek azt írják, hogy a "klímavédelem sorsa a nagyvárosokban fog eldőlni", és arra kérik az Európai Bizottságot, hogy a már meglévő közvetlen finanszírozás biztosító a uniós programokat, például Európai Városfejlesztési Kezdeményezést vagy a kutatás-fejlesztési Horizont bővítsék ki olyan módon, hogy a klímavédelem iránt elszánt nagyvárosoknak több forrás jusson.