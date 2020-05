Ejtik Donald Trump kedvenc csodaszerét

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) átmenetileg felfüggesztette a hidroxi-klorokin mint lehetséges koronavírus elleni gyógyszer vizsgálatát, mivel az elmúlt időszakban több szakember és tanulmány is arra jutott, hogy veszélyes lehet az egészségre.

Legutóbb múlt pénteken jelent meg egy tanulmány a világ legpatinásabb orvosi folyóiratában, a The Lancetben.

Az eredmények szerint a kutatók nem látják bizonyítottnak, hogy a klorokin vagy a hidroxi-klorokin bármilyen módon is segítené a covid-19-ben szenvedők túlélését és gyógyulását. Sőt, szívritmuszavart is okozhat - írja a CNN nyomán az Index.

A klorokint eredetileg malária ellen fejlesztették ki, és akkor robbant be a köztudatba, mint potenciálisan a koronavírus-betegség ellen is hatékony szer, amikor Donald Trump amerikai elnök csodaszernek kiáltotta ki. A hírek szerint ő maga is szedi, elvileg megelőzésképpen.