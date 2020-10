Elaltatták Amerikát az alelnökjelöltek

Hiába a történelmi jelzők és a várakozások az Egyesült Államokban, az alelnökjelöltek vitája a novemberi választások előtt nem fog mély nyomokat hagyni a nézőkben. A vita formátuma sem tett hozzá sokat ahhoz, hogy a bizonytalan szavazó döntésre juthasson. Egy légy lett az egyik legfontosabb szereplője az estének.

Magyar idő szerint csütörtök éjjel csapott össze Mike Pence republikánus alelnök és demokrata kihívója, Kamala Harris kaliforniai szenátor a 2020-as választási kampány egyetlen alelnökjelölti vitáján.

Az elnökjelöltek, Donald Trump és Joe Biden kaotikus első vitája után fokozott érdeklődés követte az eseményt, amire utólag az összecsapás szót használni erősnek tűnik, lévén egy meglehetősen sablonos, szinte unalmas vita zajlott a jelöltek között.

"Alelnök úr, beszélek" mondta olykor Harris, ha Pence közbeszólt, míg a republikánus jelölt azzal vágott olykor vissza, hogy "joga van a saját véleményéhez szenátor, a saját tényeihez azonban nincs".

A vita formátumában előre megegyeztek a felek, de ez csak annyit eredményezett, hogy nem volt lehetőség semelyik témát érdemben kifejteni vagy megvitatni. Kétperces szegmensekben lehetett válaszolni egy-egy 15 vagy 40 másodperces viszonválasszal, ami csak ahhoz vezetett, hogy már a következő témára kellett volna ugrani mikor jelöltek visszatértek rendre az előző körre.

A felmerült témák megvívatásánál Harris megígérte, hogy Biden megválasztása esetén visszafordítaná azokat az adókedvezményeket, amiket Trump bevezetett, és ami a demokraták szerint csak a gazdagokat szolgálja. Harris szerint Biden elnöksége alatt a befolyó pénzt infrastruktúra fejlesztésére, innovációra, oktatásra fordítanák.

Pence szerint ez annyit tesz, hogy Biden megemelné az adókat, szemben Trumppal, akinek a lépései átlag 2 ezer dollárt hagytak az amerikai családoknál, és 50 millió állást mentettek meg. Több százezer állás veszne el Amerikai szívben, ha Biden meg tudná valósítani terveit a zöld fejlesztéseit, milliónyi állások vesznének el - mondta Pence.

Harris innovatív és karbon-semleges gazdasági váltást ígért, ami Pence szerint ez a palagáz kitermelésének betiltásával járna, ez amerikaiak tömegének semmisítené meg a munkahelyét.

A koronavírus ügyében Kínát hibáztatja Trump, amiért nem voltak nyíltak a járvány terjedésével. Szerencsére Trump keményen fellépett, lezárta az utazást, miközben Biden kiszolgálta a kínai igényeket. Egyúttal a kormányzat mindent megtett, hogy megmentse több millió amerikai életét.

Harris szerint ezzel szemben a Trump kormányzat hónapokig tétlenkedett, noha már ismerte a vírust, Trump mégis elvetette annak súlyosságát, ami több százezer halálos áldozathoz vezetett.

Harris azzal is vádolta Trumpot, hogy elárulta a szövetségeseit, és diktátorokkal barátkozik, mint amilyen Oroszország vezetője, Vlagyimir Putyin. Mindezt úgy, hogy az oroszok már beavatkoztak többször az amerikai politikába, és Trump így is hamarabb hisz Putyinnak, mint a hazai hírszerzésnek, és rendre cserbenhagyja NATO szövetségeseit is.

Pence szerint a NATO-ban vállalt megváltozott amerikai szerep sokat javított az USA biztonságán és egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyt eredményezett a szövetségesekkel.

A külpolitikai prioritásokról az derült ki, hogy Biden Oroszországgal keménykedne, Trump pedig továbbra is Kínával szemben mutatna erőt.

Nagy kitérés

A szokásos egymás melletti elbeszélésen túl mindkét jelöltnek megvolt a téma, aminél nagyon látványosan kerülték az egyenes választ. Harris estében ez a legfelsőbb bíróság volt. Trump szándékai szerint egy konzervatív jelölttel töltené be minél előbb a kilenc tagú testületben megüresedett helyet, ami a hagyományos berendezkedés szerint a legsúlyosabb társadalmi kérdések jogi szabályozásában évtizedekre meghatározó lehet.

Erre lenne a demokrata megoldás, ha Biden győzelme és a megfelelő képviselői többség esetén újabb bírákkal bővítenék ki a testületet, aminek jogi akadálya elméletileg nincs. Bidentől már többször megkérdezték, hogy ezt megtenné-e, az elnökjelölt kitért a válasz elől, és most Harris sem adott egyenes választ. Azzal vágott vissza, hogy a bírói kinevezések során Trump kormányzat idején aránytalanul kevés volt a színes bőrű.

Pence esetében ez a téma a békés hatalomátadás volt. Trump már többször előzetesen vitatta a választások tisztaságát, és előrevetítette, hogy nem fogja elfogadni az eredményt, ha esetleg a republikánusok veszítenek novemberben. Ebben a témában Pence sem adott egyértelmű választ. Azt hangsúlyozta, hogy Trump és kormány ott áll minden egyenruhás mellet, mert óriási sértés az a feltételezés, hogy a rendőrség működése rendszerszinten rasszista.

A jelöltektől összességében újdonság nem hangzott el, a formátum miatt érdemi vita sem alakult ki. Sokaknak az lesz legemlékezetesebb momentum, amikor rászállt egy légy Mike Pence fejére.