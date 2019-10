Elborult üzenet érkezett - Budapestet is belekeverték

- Vélemény

Őrültember-elméletTávolról figyelve úgy tűnik, hogy Boris Johnson miniszterelnöki munkássága az politikai menedzsment régi trükkjére, az Őrültember-elméletre épül. Az elnevezést Richard Nixon amerikai elnöknek tulajdonítják, aki egy hangfelvétel szerint így fogalmazott Henry Kissingernek, nemzetbiztonsági tanácsadójának, majd külügyminiszterének. "Le akarom rombolni Észak-Vietnámot, hidd el nekem, tényleg elpusztítom, ha kell. És hadd tegyem hozzá, nukleáris fegyvert is bevetek, ha kell. Ez persze nem szükséges - tette hozzá -, de tudod, mire gondolok: jelezd nekik, milyen messze lennék kész elmenni." Nixon azzal akart nyomás gyakorolni a szovjetekre, hogy azt a látszatot kelti: az Egyesült Államok elnöke megőrült. Instabil, kiszámíthatatlanul hoz döntéseket és bármit kész megtenni. Képes akár egy lokális katonai konfliktust is atomháborúvá súlyosbítani.A brit miniszterelnök is kitartóan ismételgeti, hogy márpedig nem enged az október végi brexithatáridőből, jöhet a kemény brexit, ha kell. Hiába okozna súlyos kárt saját országának is a kemény brexitet követő gazdasági sokk, hiába sanszos, hogy Észak-Írországban az ír-északír határ valóságossá válása zavargásokhoz vezetne, hiába vehető biztosra, hogy ezek után a skót nacionalisták mindent megtennének, hogy országuk kilépjen az angolokkal kötött több mint háromszáz éves államszövetségből, hiába kötelezi törvény a miniszterelnököt arra, hogy halasztást kérjen az EU-tól, ha nem tud megállapodni a békés válás feltételiben. Johnson úgy viselkedik, mint aki fittyet hány minderre. Higgyék csak ellenfelei, hogy megőrült, hogy bármire képes. Egy gond lehet ezzel a taktikával, amit a "farkast kiáltott" egyik változatának nevezhetnénk. Mi van akkor, ha addig játssza valaki az őrültet, amíg elhiszik neki, hogy elment az esze?