Elég gyászosan fest a brit gazdaság

A pénteken ismertetett friss adatok szerint az elemzői várakozásoknak nem egészen a felével nőtt augusztusban a brit gazdaság teljesítménye, amely továbbra is jelentősen elmarad az év eleji szinttől - írja az MTI.

A brit statisztikai hivatal beszámolója szerint a hazai össztermék (GDP) az utolsó nyári hónapban 2,1 százalékkal emelkedett havi összevetésben. Júliusban 6,4 százalékos, júniusban 9,1 százalékos, májusban 2,7 százalékos havi növekedést mértek a brit gazdaságban.

Augusztusra az elemzői konszenzus átlaga 4,6 százalékos havi GDP-növekedést valószínűsített.

A statisztikai hivatal hangsúlyozza, hogy a negyedik hónapja tartó folyamatos növekedés ellenére a brit hazai össztermék értéke - jóllehet 21,7 százalékkal magasabb az áprilisi mélypontnál - még mindig 9,2 százalékkal elmarad a februári szinttől.

Február volt az utolsó teljes hónap a koronavírus-járvány megfékezése végett hozott korlátozó intézkedések előtt, amelyek példátlan recesszióba sodorták a brit gazdaságot.

Az ONS végleges adatai szerint az idei második negyedévben 19,8 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék az első negyedévhez mérve. Ez példátlan mértékű visszaesés azóta, hogy 1955-ben megkezdődött a negyedéves összevetésű GDP-adatok rendszeres közlése Nagy-Britanniában.

A júniussal zárult három hónap a második olyan negyedév volt egymás után, amelyben visszaesett a brit gazdaság teljesítménye, az idei első naptári negyedévben ugyanis 2,5 százalékkal csökkent a brit hazai össztermék.

Ez azt jelenti, hogy a brit gazdaság hivatalosan is recesszióban van. A konszenzusos meghatározás szerint ugyanis egy gazdaság akkor kerül technikai recesszióba, ha teljesítménye két egymást követő negyedévben csökken.

A statisztikai hivatal pénteki ismertetése szerint ugyanakkor az augusztussal zárult három hónapban - mozgó három havi összevetésben mérve - 8 százalékkal emelkedett a brit hazai össztermék értéke, tükrözve, hogy a kormány a nyáron elkezdte a március végén elrendelt szigorú járványellenes korlátozások fokozatos feloldását. Az ONS mérése szerint ebben a három hónapban a brit GDP-érték 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor 7,1 százalékkal nőtt. A statisztikai hivatal hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a szolgáltatási ágazat teljesítménye a vizsgált időszakban még mindig 9,6 százalékkal elmaradt a februári szinttől.

Londoni pénzügyi elemzők várakozása szerint a brit gazdaság egésze is csak évek múlva hozza be a koronavírus-válság okozta súlyos veszteségeket. Ruth Gregory, az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőcég, a Capital Economics brit gazdasági kérdésekkel foglalkozó vezető közgazdásza az új GDP-adatok pénteki ismertetése után összeállított előrejelzésében közölte: jóllehet a brit gazdaság a tavaszi GDP-zuhanás 64 százalékát négy hónap alatt behozta, a fennmaradó 36 százalék elérése akár 2022 végéig is eltarthat.

A közgazdász szerint a Capital Economics várakozása az, hogy a Bank of England a jövő év végéig 250 milliárd fonttal emeli mennyiségi enyhítési keretét, és ebből 100 milliárd fontnyi emelést már novemberben bejelent. A brit jegybank monetáris tanácsa márciusban, a koronavírus-válság elhatalmasodásának kezdetén két, soron kívüli ülésen 0,75 százalékról a jelenlegi 0,10 százalékos mélységi rekordra csökkentette az irányadó kamatot, és a korábban kihelyezett 445 milliárd fontról két lépésben 745 milliárd fontra (több mint 290 ezer milliárd forintra) növelte a mennyiségi enyhítés keretét.

Ebből a Bank of England brit állampapírt, illetve a pénzügyi szektoron kívüli cégektől befektetési besorolású fontkötvényeket vásárolhat.

A 300 milliárd fontos pótlólagos jegybanki likviditás a brit hazai össztermék tavalyi éves értékének több mint a tíz százaléka.