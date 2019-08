Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elege lett a műanyag zacskókból a lengyeleknek

A lengyelek túlnyomó többségének elege van a műanyagzacskókból és nem kevesen vannak azok, akik száműznék a mindennapi életből a műanyag csomagolásokat, amelyek eltüntetésének feladatát a gyártóikra hárítanák.

A lengyelek 74 százaléka támogatja az egyszer használatos műanyag zacskók eladásának tilalmát, több mint felük azt akarja, hogy szüntessék be a műanyag csomagolásokat - írta a Rzeczpospolita. Az IQS közvélemény-kutató intézet felméréséből az is kiderült, hogy szintén 74 százalék azok aránya, akik szerint a műanyag evőeszközöknek, tányéroknak és poharaknak is el kellene tűnniük

Növekszik azok száma, akik letétet fizettetnének a műanyag csomagolásért, például a műanyag palackok használatáért. A vásárlók úgy vélik, hogy a műanyagon a nagyvállalatok keresnek, majd ezek összegyűléséért áthárítják a felelősséget az állampolgárokra. Ugyanakkor 79 százalékuk magát is felelősnek érzi a szemetelésért. A lengyelek úgy vélik, hogy a klímaválság hatalmas probléma, 45 százalékuk már észrevette környezete állapotának romlását a lakóhelyén.