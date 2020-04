Elemzők: a 2009-es válságnál mélyebb recesszió lesz idén

A londoni elemzői közösség legfrissebb előrejelzései szerint most már bizonyosra vehető, hogy az új koronavírus-járvány a 2008-2009-es globális pénzügyi válságnál mélyebb recesszióba sodorja idén a világgazdaságot.

A Bank of America kutatási részlege (BofA Global Research) közölte: az eddig várt 0,3 százalékos növekedésről meredek negatív korrekcióval 2,7 százalékos visszaesésre módosította a világgazdaság idei egész évi teljesítményére szóló prognózisát - írta az MTI. Ez számottevően rosszabb eredmény lenne a több mint egy évtizeddel ezelőtti globális válságot kísérő recessziónál, és ennek fő oka az, hogy sok országban a döntéshozók és a lakosság sem vonta le azt a tanulságot a Kínában történtekből, hogy a járvány leghatékonyabb ellenszere a szigorú kijárási korlátozások gyors elrendelése.

Az ázsiai országok megmutatták a világnak, hogy miként kell hatékonyan reagálni a Covid-19-járványra. Dél-Korea példája arra vall, hogy hatékony egészségügyi rendszerrel, bőséges számú szűréssel, agresszív karantén-intézkedésekkel és átláthatósággal lassítani lehet a vírus terjedését úgy, hogy közben a gazdaságot nyitva lehet tartani. Az agresszív kínai kijárási korlátozások azt bizonyították, hogy még olyan országok is sikeresen lefelé hajlíthatják az esetszámok görbéjét, amelyekben egyébként kevéssé hatékony az egészségügy - hangsúlyozzák a Bank of America elemzői.

A cég a kínai hazai össztermék (GDP) idei egész éves növekedésére szóló becslését is rontotta: az általa eddig várt 1,5 százalék helyett most már alig 1,2 százalékos növekedést vár a kínai gazdaságban 2020-ban. A GDP-érték az idei első negyedévben 6,5 százalékkal zuhant, a második negyedévben 6 százalékkal esik éves összevetésben.

Ezt várják az euróövezetben

A cég az euróövezetben súlyos, 7,6 százalékos GDP-zuhanást vár 2020-ra az általa eddig valószínűsített 1,7 százalékos visszaesés helyett, jövőre viszont az idei mély recesszió bázisán 8,3 százalékos növekedéssel számol.

Az euróövezet hazai összterméke az év egészére kivetített számítási módszerrel mérve 15 százalékhoz közeli mértékben zuhanhatott az első negyedévben, és ugyanezzel a módszerrel számolva várhatóan 50 százalékkal esik a második negyedévben. A negyedéves ütemet éves szintre kivetítő számítási módszer azt mutatja, hogy mennyivel esne a GDP-érték éves összevetésben, ha a negyedévi zuhanás mértéke az egész évre jellemző lenne.

A BofA Global Research arra hívják fel a figyelmet, hogy az általuk 2021-re várt jelentős növekedés megtévesztő lehet, hiszen ez a prognózis nagyon alacsony bázisra alapul. 2021 negyedik negyedévére is még 2 százalékkal alacsonyabb euróövezeti GDP-értéket várnak a Covid-19 okozta sokk előtti előrejelzésénél, az addig eltelő időszak halmozott GDP-vesztesége megközelítheti a 6 százalékot a korábbi prognózishoz mérve.

Közép-Európa sem kerülheti el a sokkot

Az elemzői szerint a járvány sokkját a közép-európai EU-gazdaságok sem kerülhetik el. Magyarországon 4 százalékos, Lengyelországban 4,5 százalékos, Csehországban 6,7 százalékos, Romániában 7 százalékos GDP-visszaesést valószínűsítenek 2020 egészére. Jövőre ugyanakkor 4,6, 5, 7,1, illetve 6 százalékos növekedési ütemek szerepelnek ugyanezekre a gazdaságokra a cég prognózisában.

Recessziót jósolnak a G20-aknak is

Az Economist Intelligence Unit (EIU), a világ egyik legnagyobb gazdaságelemző műhelye közölte: várakozása szerint a világ húsz legnagyobb gazdasági erőcentruma alkotta csoport (G20) tagjai kevés kivétellel recesszióban töltik az idei év egészét az új koronavírus okozta járvány átszűrődő aktivitási hatásai miatt. A világgazdaság egészére vetített hazai össztermék 2,2 százalékkal csökken 2020-ban a ház által a járvány előtt jósolt 2,3 százalékos növekedés helyett.

A G20-csoporton belül a legnagyobb ütés várhatóan az euróövezetet éri: a cég a valutaunióban átlagosan 5,9 százalékos GDP-zuhanást vár 2020 egészére. Olaszországban 7, Németországban 6,8, Franciaországban 5 százalékos gazdasági visszaesést valószínűsítenek idén.

Németország hatalmas feldolgozószektora erőteljesen exportorientált, így a német gazdaságot egyszerre sújtja a beszállítói hálózatokban kialakult felfordulás és a gyenge globális kereslet. Ennek következtében a német gazdaság fellendülése a többi euróövezeti országban várható ütemnél sokkal lassabb lesz az idei év második felében - jósolják az EIU elemzői.

Az amerikai hazai össztermék 2,8 százalékkal csökken az idén. Az amerikai gazdaságon várhatóan az sem segít, hogy a nyersolaj-kitermelés csökkentéséről szóló orosz-szaúdi megállapodás összeomlása nyomán zuhanásnak indultak az olajárak, mivel ez is hozzájárul az amerikai ipari beruházások meredek zuhanásához, mindenekelőtt az energiaiparban.

A kínai gazdaságban mindössze 1 százalékos növekedést valószínűsítenek 2020 egészére a járvány előtt várt 5,9 százalékos GDP-bővülés helyett. Az új előrejelzés is azt feltételezi, hogy a koronavírus okozta járvány nem lángol fel ismét Kínában. Kiemelik ugyanakkor azt is, hogy a kínai gazdaság rendszerint az adott naptári év második felében állítja elő az egész éves hazai össztermék zömét, és ez is hozzájárul majd a növekedés élénküléséhez - írta az MTI.