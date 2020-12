Elérkezett a totális maszkviselési kötelezettség ideje

Lengyelországban már csak otthon nem kötelező a maszk viselése, ki tudja meddig, mindenütt máshol, mindig fel kell venni a maszkot, ha az állampolgár bele döglik is.

Lengyelországban beköszöntött a totális maszkviselési kötelezettség korszaka - derül ki a Business Insider Polska cikkéből. A kormányzat bölcs döntéshozói olyan rendeletet hoztak, amely szerint még a nyitott hivatali helyeken is viselni kell az arcot takaró maszkokat, ott is, ahol nincs túl sok személy.

Az új törvény nemcsak az irodákat és egyáltalán a munkahelyeket érinti, de minden olyan helyet, amelyet hivatali ügyintézésre szántak, a közigazgatást, az igazságszolgáltatás helységeit, a kultúra, a vallás, az oktatás, intézményeit, a bankokat, as kereskedelmi, gasztronómiai szolgáltatások helyeit és a postát is. A kötelezettség a munkahelyi konyhákra vagy ebédlőkre is vonatkozik. A törvény lényege, hogy nem tartalmaz kivételeket.

Korábban csak azoknak kellett maszkot viselni, akiknél feltételezhető volt, hogy olyan munkát végeznek, amelynek során találkozhatnak érdeklődőkkel vagy vásárlókkal. Az irodai dolgozók megtehették, hogy nem takarják el szájukat és orrukat, arra a kivételre hivatkozva, hogy munkahelyi kötelezettségeiket végzik.

Szakértők szerint ebben a formájában a kiterjesztett törvény egy jogi buborék, s máris gondolkodnak azon, hogyan kellene ezt módosítani. Az egyik sajátossága, hogy e szerint a cégek konyhájában, mindig csak egy személy tartózkodhatna, hiszen evés közben nincs tarja maszk.