Éles váltás a munkahelyeken - kocsmákba, bárokba költöztek az irodák

Teljesen átalakította a munkavégzést is a koronavírus-járvány számos dolgozó számára: az irodai munkát végzők egy része hosszabb időre ált át otthoni munkavégzésre. Az Egyesült Királyságban a nehéz helyzetben lévő vendéglátóipari egységek és hotelek siettek azok segítségére, akik nem tudnak vagy nem akarnak a konyhaasztal mellől dolgozni.

Egyre több vállalkozás ajánl munkaállomásokat az otthonról való dolgozásban megfáradt irodai dolgozóknak az Egyesült Királyságban. A hotelek, bárok, pubok és hotelek így ráadásul a koronavírus-járvány miatti bizonytalan gazdasági helyzetben jövedelemhez is jutnak - írja a brit Guardian.

Így lesz a bárból iroda

A Guardian által megkérdezett Edmund Weil például egy felkapott londoni koktélbárba jött dolgozni: a férfinek három gyereke van ezért közel fél évnyi otthoni munka után nyugodtabb környezetet keresett. Angliában a bároknak és éttermeknek este 10 órakor be kell zárniuk a vírus miatt, Coral Anderson a Swift Shoreditch vezetője szerint pont a késő esti órákból származik a forgalmuk legnagyobb része. A bár éppen ezért csatlakozott egy "dolgozz bárokból" kezdeményezéshez, aminek a lényege, hogy a kimaradó vendégek helyett a munkaállomást keresőknek adjon helyett a bárokban, pubokban.

Az ötletgazda Fraser Campbell szerint ezekben a bárokban erős a wifi, van elegendő hely a távolságtartáshoz az asztalok között és egyre több egységben várják már étellel is a betérőket. A dolgozókat váró bárokat egy térképen gyűjtik össze a szervezők, eddig 150 hely szerepel rajta és a program indulása óta eltelt négy hétben majdnem 20 ezerszer keresték fel a helyeket.

A hivatalos statisztikák szerint október eleje óta egyre kevesebb brit munkavállaló utazik a munkahelyére és a dolgozók negyede még mindig kizárólag otthonról végzi a munkáját. Szeptemberben, amikor Boris Johnson ismét azt tanácsolta az irodai munkát végzőknek, hogy aki teheti, dolgozzon otthonról, az ország legnagyobb hotelláncai kezdtek átállni a turisták helyett az otthonról dolgozók fogadására. A Hilton 160 egyesült királyságbeli egységének a nagy részében egy napra is ki lehet venni szobákat, hasonlóan járt el az Accor-csoport is, amelyhez olyan láncok tartoznak mint az Ibis vagy a Novotel.

Kávézóban is lehet

A hotelek és bárok mellett a nagy kávézóláncok közül a Starbucks is felismerte a munkavállalók igényét: a cég új egysége Japánban például augusztusban már külön részleget szentelt a távolról dolgozóknak, a reggeli kávé mellé íróasztalt is lehet kérni. A több emeletes kávézóban érintésmentesen lehet a rendeléseket leadni egy applikáció segítségével és külön munkaállomások is vannak az üzletben, amelyeket előre is le tudják foglalni a vendégek. Ezek egy része egyéni munkára alkalmas, félig zárt és úgy tervezték, hogy meg lehessen tartani a kellő távolságot egymástól.

Vannak azonban csoportos megbeszélésekre alkalmas részek és olyan asztalok is, amelyekhez például projektor is tartozik. A Starbucks szerint a munkaállomásokat minden egyes használat után fertőtlenítik.

Magyarországon is újat hozott a járvány, például a Telenor mobilszolgáltató alakította át júniusban a budapesti belvárosban lévő üzletét, amely közösségi irodaként is használható.