Elfelejtheti azt az EU-t, amit megszokott

Hatalmasat bukott az Európai Néppárt (EPP) és a Szociáldemokraták (S&D) az Európai Parlament hivatalos mandátumbecslése alapján. Viszont nem a populisták szedték csak el a képviselői helyeiket: a Zöldek és az ALDE is nagyot erősödött.

Négy éve még 217 képviselői helye volt a Fideszt is a soraiban tudó EPP-nek, ami mostanra 173 főre apadt. De közben a szocialisták is elveszítettek a 201 helyükből közel 80-at, mert az idei eddigi adatok alapján csak 103 mandátumot nyertek - derül ki az Európai Parlament előzetes számításaiból.

De vannak nagy nyertesek is: míg korábban a Zöldeknek csak 44 helyük volt, addig most 71 képviselőt küldhetnek Brüsszelbe (és Strasbourgba). De nagy sikert értek el a liberálisok (ALDE) is: 2014-19 között csak 59 mandátumuk volt.

A Nemzetek és Szabadság Európája jobboldali európai politikai pártok képviselőinek csoportja - ebben szerepel például a francia szélsőséges Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Gyűlés is többek között - az eddigi 40 helyett 57 tagot delegálhat.

A Fidesz lengyel szövetségesét, a Jog és Igazságosság pártot soraiban tudó Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportja (ECR) a korábbi 42 képviselő helyett most 58 fővel alakulhat meg.

A legkisebb frakciót a patkó bal szélén ülő Egyesült Európai Baloldal - Északi Zöld Baloldal (GUE-NGL) fogja adni, előreláthatólag 42 mandátummal - írja az MTI.

A függetlenként politizálóknak nyolc mandátumot jósolt az EP, az "egyéb" kategóriába pedig 37 képviselőt soroltak, róluk egyelőre nem tudni biztosan, hogy melyik frakcióba fognak beülni, ha egyáltalán valamelyikbe.

Külön csoport létrehozásához minimum 25 képviselőnek kell megállapodnia legalább hét uniós tagállamból.

Az előzetes adatok szerint átlagosan körülbelül 49-52 százalékos volt a részvétel, ami magasabb, mint az elmúlt húsz évben bármikor. Legutóbb, 2014-ben ez a szám 42,61 százalék volt - jelentette be az Európai Parlament szóvivője a brüsszeli eredményvárón.