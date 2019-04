Elhalasztották a puccsot a briteknél

A brit Konzervatív Párt parlamenti képviselőcsoportjának többsége nem kívánja megváltoztatni a párt szabályzatát annak érdekében, hogy mihamarabb leválthassák Theresa May miniszterelnököt, de hangosan követelik, hogy még a nyár előtt távozzon a posztjáról.

Úgy tűnik, hogy a brit konzervatívok egyre inkább hajlanak rá, hogy a futballból merítsenek ihletet gondjaik megoldásához. A képlet jól ismert: ha nem megy a csapatnak, ki kell rúgni az edzőt. A párt kormányzati megbízatással nem rendelkező parlamenti képviselőit tömörítő 1922 Committee kétszer is tárgyalt arról a napokban, hogy megváltoztassák-e a pártszabályzatot Theresa May miniszterelnök minél gyorsabb leváltása érdekében, de végül ezt a drasztikus lehetőséget elvetették - derült ki a BBC beszámolójából.

Ugyanakkor egy kevésbé barátságos gesztussal azt követelik tőle, hogy tegye világossá, mikor óhajt végre lemondani. Ha a kormányfő eleget tenne ennek a kérésnek, azaz megadná azt az időpontot, amikor távozik posztjáról, akkor saját maga csinálna magából béna kacsát, azaz olyan vezetőt, aki már nem tud érdemi döntéseket hozni.

Bizalmatlansági indítvány

A képviselők decemberig nem nyújthatnak be olyan bizalmatlansági indítványt, amelyben May leváltását követelnék a pártelnöki posztról, mert ezt tavaly decemberben megtették, és a szavazást elbukták. Az érvényben lévő szabály szerint ezt egy évig nem ismételhetik meg. A pártelnök lemondatása olyan bizalomvesztést eredményezne, amelynek nyomán miniszterelnökként le kellene mondania. Ez a szabály érvényben maradt, ám a kiszivárgott hírek szerint csak a képviselők kis többségének támogatásával.

Az elszánt brexiterek azt követelik, hogy a kormányfő azonnal jelentse be mikor távozik függetlenül attól, hogy sikerül-e valahogy elfogadtatnia a parlamenttel egy brexittervezetet vagy sem. May a kormány és az EU brexitalkujának harmadik törvényhozási szavazása előtt azt ígérte, hogy ha rögzítik brexit forgatókönyvét, akkor rövid időn belül lemond, átadva a helyét a további alkudozáshoz egy új miniszterelnöknek. Az ígéret ellenére harmadszor is leszavazták a javaslatot, és most úgy tűnik, sokaknak nincs türelmük kivárni, hogy végre sikerüljön elfogadtatni valamit.

Ezt az érzést erősíti egy kínos üzenet, amelyet a kormányfő kapott: a Clwyd South Conservative Association pártszervezet bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Mayjel szemben, miután egy belső szavazáson tagjainak csak 3,7 százaléka támogatta a regnáló miniszterelnököt, míg 88,8 százalékuk már nem bízik benne. Ezzel a hangulattal összhangban számos tory képviselő azt szeretné, ha May már a május végi európai parlamenti választások után távozna posztjáról.

Mi van most?

A BBC belpolitikai szakírói valamelyest eltérően értelmezik a történteket. A párt képviselői és aktivistái nem indítottak újabb mozgalmat May ellen (a már eddig is erős támadásokon túl) - twitterezte Laura Kuenssberg. Nincs áttörés a kormány és az ellenzéki Munkáspárt tárgyalásain egy lehetséges brexitalkuról (az utóbbi továbbra is az EU vámuniójának tagjaiként képzeli el a függetlenné váló Egyesült Királyságot, amit az előbbi elutasít, mert lehetetlenné tenné, hogy az ország önálló kereskedelmi megállapodásokat kössön a világ más országaival).

Semmi jele, hogy több képviselő támogatná a parlamentben a kormány-EU paktumot, ha May negyedszer is megpróbálkozna az elfogadtatásával. Magyarán semmi sem változott a húsvét alatt leszámítva, hogy kicsit hangosabban követelik a miniszterelnök lemondását akkor is, ha a brexit első fázisa kudarccal (azaz a brit kilépés nélkül) végződik. Nagy kérdés azonban, hogy milyen ismérvek alapján, mikor jelenthetjük ki, hogy ez a kudarc bekövetkezett.

Iain Watson úgy látja, hogy a tory képviselők nem lemondtak arról, hogy lemondassák a miniszterelnököt - azzal, hogy nem változtatták meg az ezt lehetővé tevő szabályokat, amelyek szerint csak decemberben lesz erre lehetőségük -, hanem csak elhalasztották e szándékuk megvalósítását. Ahogy a BBC szakírója fogalmaz, nem letettek a puccsról csak később akarják nyélbe ütni.