Elindul a túlzottdeficit-eljárás Olaszország ellen

Aggodalomra ad okot szerintük a bal-jobb koalíciós, szélsőséges kormány költségvetési politikája, amely nem alkalmazkodik az ország állapotához.

Túlzottdeficit-eljárást kezdeményezett Olaszországgal szemben szerdán az Európai Bizottság az aggályosnak minősített jövő évi költségvetési tervezet miatt, amely a testület szerint "különösen súlyos megsértését" jelenti az uniós szabályoknak és a római kötelezettségvállalásoknak.

A bizottság első lépésként jelentést fogadott el az olasz helyzettel kapcsolatban, amelyet szakemberek szerint nagy valószínűséggel jóváhagynak majd a tagállamok pénzügyminiszterei is, és így formálisan is megindulhat a túlzottdeficit-eljárás, akár már januárban. Ennek keretében ajánlásokat küldhetnek Olaszországnak, amennyiben pedig ezeknek nem tesz eleget a kormány, akkor adott esetben pénzügyi szankciókat is elfogadhatnak.

"Súlyos aggodalomra ad okot az olasz helyzet. Az eurócsoport tagjainak azonos szabályok alapján kell játszaniuk, ezek azért vannak, hogy védjenek bennünket, hogy biztonságot, stabilitást és kölcsönös bizalmat teremtsenek" - emelte ki Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök.

Az unió történetében először dobták vissza egy ország költségvetését. Az 5 Csillag Mozgalom (szélbal) és a Liga (széljobb) koalíciója nem volt hajlandó kellő mennyiségű megszorítást építeni a költségvetésébe. A befektetők sem bíznak az osztogatásra beálló olasz kormányban: menekülnek az ország állampapírjaiból.