Eljárás indulhat Matteo Salvini ellen

Megszavazta az olasz szenátus, hogy felfüggesszék az egykori olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter Matteo Salvini mentelmi jogának felfüggesztését az Open Arms hajó kikötésének megtiltása miatt.

Büntetőeljárás indulhat Matteo Salvini ellen az Open Arms tavalyi kálváriája miatt - írja az Euronews azután, hogy az olasz felsőház 149-141 arányban megszavazta szerdán a politikus mentelmi jogának felfüggesztését.

Így eljárás indulhat a bevándorlásellenes Liga Párt vezetője ellen, aki esetében már több ügyet is vizsgáltak. Az Orbán Viktor miniszterelnökkel szövetséges Salvinit most azt vizsgálják, hogy nem engedte kikötni a Pro Activa Open Arms nevű spanyol segélyszervezet mentőhajóját több mint 150 menedékkérővel a fedélzetén tavaly augusztusban, így emberrablással és hivatali kötelesség elmulasztásával vádolta meg egy ügyész, amiért 15 év börtönt is kaphat.

Tavaly július 10-én indult hivatalos ügyészi vizsgálat arról, hogy a jelenleg legnagyobb olasz párt illegális finanszírozásban részesült-e Moszkvától. A Buzzfeed amerikai hírportál beszámolója szerint Gianluca Savoini erről megbeszéléseket folytatott orosz tisztségviselőkkel. A Buzzfeed állítása szerint birtokában van egy felvétel egy tavaly október 18-i moszkvai találkozóról Savoini és öt másik - két olasz és három orosz -, meg nem nevezett személy között. Matteo Salvini az említett időpontban szintén Moszkvában tartózkodott.