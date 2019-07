Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elképesztő, de igaz: szinte ingyen kap áramot egy nagyváros

Magyar viszonyok közt is elképesztően alacsony áron vásárolhat áramot 25 éven át Los Angeles az épülő napelemes erőműveknek és energiatároló telepeknek köszönhetően.

Áprilisban, amikor Eric Garcetti polgármester előállt a Green New Deal tervével, sokan megmosolyogták, hogy mégis hogy képzeli felgyorsítani a zéró kibocsátású és megújul energiás célok elérését az Egyesült Államok második legnagyobb lélekszámú városában. Azt még csak-csak többen is hinni akarták, hogy Los Angeles 2050-ig szén-dioxid-semlegessé válhat majd valamiféle összehangolt projektnek köszönhetően, de hogy 2035-re az utcákon lévő járművek 80 százaléka elektromos hajtású vagy nulla kibocsátású tüzelőanyaggal működő legyen, na azt tényleg nem hitték el.

Pedig a jelek szeirnt Garcetti nem a levegőbe beszélt. A város vízügyi és energiaügyi minisztériuma (LADWP) által a napokban benyújtott dokumentumok szerint például Los Angeles hiperolcsón jut majd jelentős mennyiségű tiszta energiához. A 25 évre szóló, hosszútávú szerződés szerint a napenergiára és energiatárolókra épülő villamosenergia-vásárlási megállapodás 400 MW egyenáramú teljesítményt biztosítana, illetve egy 100 MW/200 MWh akkumulátoros rásegítő rendszert is úgy, hogy előbbi 20 dollár alatti (egészen pontosan 19,97 dollár) megawattórás (MWh), utóbbi pedig 13 dolláros egységárú elszámolással kerül a város használatába. Ráadásul az energiatároló rendszert egy további, 50 MW/200 MWh méretű újabb tárolóegységgel ki lehetne bővíteni, amiért csak félárat fizetnének (6,65 dollár/MWh).

Ezzel az árazással Los Angeles jelenleg a legalacsonyabb áron szerződő megrendelőnek számít, eddig az Egyesült Államokban a rekorder (2,337 cent/kWh árral) a 300 MW-os Eagle Shadow Mountain napprojekt volt, de Mexikóban már egy csomag részeként írtak alá 1,97 cent/kWh elszámolási árral is szerződést. Ennél alacsonyabb árat eddig csak Szaúd-Arábiában ajánlottak napelemes áramért (1,79 cent/kWh), de azt a szerződést végül nem írták alá.

Azt, hogy a bejelentett árak mennyire alacsonyak, jól szemlélteti, hogy míg a Los Angeles-i termelői egységár nagyjából 5,6 forintra jön ki (az akkumulátoros-energiatárolós pedig kevesebb, mint 4 Ft/kWh értékre), jelenleg Magyarországon a lakossági fogyasztók csak áfaként ennél többen (6,97-9,23 forintot) fizetnek egy-egy kilowattóráért. A teljes ár pedig már 32,7-43,4 Ft/kWh között változik (a használati időtől és összmennyiségtől függően.) De a kaliforniai rekordár úgy is elképesztően alacsony, ha azt a paksi atomerőműben megtermelt áram termelői árához (12-15 Ft/kWh) viszonyítjuk.

A PV Magazine amerikai mutációs oldalán közreadott elképzelés mögött az Eland Solar & Storage Center közös projektje, vagyis: két, egyenként 200 MW egyenáramú kapacitású napelemrét állhat, ezek adnák majd az ellátási alapot, s ehhez épülhet majd meg az említett akkumulátoros tároló rendszer. Az elképzelések szerint a napközben feltöltött energiatároló telepek a késő délutáni, illetve korai esti időszakban nyújthatnak a rendszer számára nagy segítséget; amikor az energiaigény menetrend szerint megugrik. Az akkumulátortelepek használatával ugyanis akár ki is válthatók majd a gáztüzelésű erőművek ilyenkor szokásos felfuttatási protokolljai. Ami - írja a PV Magazine: - jó hír a bankszámláknak is, de mellettük a környezetnek is.

A LADWP képviselői szerint további 7 napelemes erőmű hasonló célú létesítése is csőben van már. A Los Angelestől északra fekvő Kern megye fejlesztési elképzelései például máris kikerültek a megye hivatalos honlapjára. A PV Magazin e dokumentumokban azt találta, hogy csak Kernben több, mint 1 gigawatt (egyenáramú) teljesítményméret megépítésére készülnek. A cél minden projekt számára azonos: a következő években kielégíteni a város áramigényeit. Az első szakasz építése, mellyel a megújuló energiás célok 5 százalékát teljesítenék, várhatóan 2022-ben megkezdődik, és ezt 2023 év végére be is fejeznék.