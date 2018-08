Elképesztő! Egyfajta puccsal buktathatnak meg egy európai kormányt

Működésbe lépett az egyik ismert brit brexitpárti közéleti személyiség terve, amely szerint a konzervatív párton belüli hatalomátvétellel lehetne neki – és a hozzá hasonló brexitereknek – tetsző miniszterelnököt ültetni az Egyesült Királyság kormányfőjének székébe.

Az Egyesült Királyság EU-tagságának fenntartását támogató tory politikusok arról számolnak be, hogy a brit függetlenségi párt, a UKIP aktivistái beszivárognak a Konzervatív Pártba, hogy részt vegyenek abban az összeesküvésben, amelynek célja Theresa May miniszterelnök megbuktatása, és felváltása egy kemény brexiter politikussal - írja a Business Insider. Öt konzervatív parlamenti politikus is ugyanarról a folyamatról számolt be.

E szerint az elmúlt hetekben a választókerületükben majdnem egyharmadával nőtt pártjuk tagsága az új belépők sokasága miatt. Az áradatot Arron Bank ismert brexiter, a brit kilépést szorgalmazó politikai kampányt anyagilag is támogató közéleti személyiség médianyilatkozata indította el, amelyben felszólította a UKIP aktivistáit, hogy szállják meg a Konzervatív Pártot, távolítsák el helyükről az elkötelezett maradáspárti politikusokat és helyettesítsék Mayt Boris Johnsonnal vagy Jacob Rees-Moggal, a brexit ismert arcaival.

Hadjárat

Banks nem csinált titkot abból, hogy szerinte az igazi, kemény brexithez a Konzervatív Párt megszállásán keresztül vezet az út. Ennek jegyében saját Leave kampányának 90 ezer aktivistáját és a közösségi oldalukat követő 1,4 millió internetezőt is felszólította a belépésre a toryk közé. Válaszul az egyik konzervatív parlamenti képviselő a tagfelvétel befagyasztását követelte a párt elnökétől, mondván: olyanok árasztják el a pártot, akiket nem lehet konzervatívnak nevezni.

Banks és egyik kollégája, Andy Wigmore tagfelvételi kérelmét nemrégiben elutasították. Theresa May dél-afrikai látogatása alatt újságírói kérésre válaszolva azt mondta, kész megvívni Johnsonnal a vezetői tisztségért. Hosszú távú megbízatást vállalat el, amikor miniszterelnök lett - derül ki szavaiból.

Felfordulás

Johnson támogatói a belső választási szabályok megváltoztatásával akarják segíteni politikus sztárjukat. Az érvényben lévő rend szerint a toryk parlamenti képviselői választják ki azt a két jelöltet, akik közül a tagság választja meg a párt vezetőjét, egyben jelen esetben az új kormányfőt. Ehelyett azt akarják, hogy bárki indulhasson, akit 20 képviselő támogat. Johnson ugyanis nem túl népszerű a parlamenti frakcióban, míg a tagság kedveli.

William Hague volt pártelnök szerint az utóbbival utat nyitnának egy olyan puccsszerű hatalomváltás előtt, amilyennel a Munkáspárt tagjai és szimpatizánsai felemelték a brit mércével erősen radikális balosnak számító Jeremy Corbynt. Ez a pártjukat azóta is emésztő megosztottsághoz vezetett.

Csúszik a határidő Nem hivatalos források megerősítették azt a korábbi hírt, amely szerint a londoni kormány és az EU brüsszeli vezetése nem tudja az eredetileg tervezett októberi határidőre lezárni a válási tárgyalásokat - adta hírül a Bloomberg. Az új terv szerint november közepére zárhatják le az egyeztetést, és a világ legbefolyásosabb országait tömörítő G20 november végi csúcsértekezletén jelenthetik be a nagy hírt. Ha decemberig vagy januárig húzódna az ügy, az lehetetlen helyzetbe hozná a feleket, ugyanis a hivatalos brit kilépési dátum, 2019. március 29. előtt még az Európai Parlamentnek és a tagállamok törvényhozásainak is szavazniuk kellene a szerződésről.

A fotó forrása: Matt Dunham/AP

