Elképesztő külföldi sajtóvisszhangot kelt a hajóbaleset

Majdnem négy tucat külföldi sajtóbeszámolót dob fel a Google News keresője a budapesti sajtószerencsétlenségről szóló hírrel. A világ minden pontján foglalkoztak a szerencsétlenséggel, nem meglepő, hogy Ázsiában talán az átlagosnál is nagyobbat.

Képekkel bőven illusztrált beszámolókkal tudósít a világsajtó a budapesti hajószerencsétlenségről, sőt, egyes portálok, például a Time, illetve a Yahoo News a mentési erőfeszítéseket bemutató videófelvételekkel illusztrálta a hírét. A Google News keresése összesen hatvanhat találatot ad fel a hírrel kapcsolatban, az első sorban az amerikai CNN és a brit BBC beszámolója szerepel, a másodikban a szintén brit Guardian és a New York Times. Két twitterüzenet is felbukkan, amelyek csak a tragédia hírét közlik részletek nélkül.

Számos további európai és amerikai site-on túl két dél-koreai angol nyelvű hírportál is tudósít a tragédiáról, akárcsak az arab Aljazeera, a South China Morning Post, az Ottawa Citizen, a szingapúri The Straits Times, az egész Ázsiát monitorozó CNA, a Bangkok Post, a New Zealand Herald, a Philippine Star, két ausztrál portál, illetve a többnyelvű orosz RT sajtóorgánum.

A hírekben a magyarországi forrásokból megszerezhető információkra, elsősorban az MTI-re támaszkodnak. A halálos áldozatokon és az eltűnteken kívül megemlítik, hogy az elsüllyedt hableány maximum 45 főt szállíthat és városnézőhajóként üzemelt. A koreai külügyminisztérium megerősítette, hogy 19 embert keresnek (ez azóta 21-re emelkedett) és a BBC kiemeli, hogy az eltűntek között legalább egy gyermek is van.

Tájékoztatják olvasóikat, hogy a Duna vízállása a május eleje óta tartó esők miatt magas, ami nehezíti a keresést, nem beszélve a csütörtök este kezdődött sűrű esőről. Az elsüllyedt hajót az erős sodrás ellenére már megtalálták a víz alatt, kérdés, hogy mikor lehet kiemelni a rossz körülmények között. A brit hírügynökség átvette a mentőosztagok tájékoztatását, miszerint az erős sodrás miatt nehéz lesz megtalálni az eltűnteket. A dunai hajózást Budapesttől délre leállították.

