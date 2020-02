Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elkerülhetetlen Libanon összeomlása

Alig több mint egy hét választja el Libanont attól, hogy hivatalosan is adósságának újrastrukturálását kellejen kérnie, vagyis beüssön az államcsőd. A közel-keleti állam gondjait a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetésével oldanák meg, ám az IMF ott sem örvend osztatlan népszerűségnek. A gazdaságit egyre mélyülő társadalmi feszültségek is övezik, ráadásul ha mindez nem lenne elég, felbukkant a koronavírus is.