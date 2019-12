Elkészült Putyin grandiózus alkotása - amivel mindenki jól járhat

Az Egyesült Államoknak még van ehhez pár szava

1. csökkenteni akarja európai szövetségeseinek energetikai kitettségét Moszkva irányába,

2. az Északi Áramlat és a Török Áramlat megépítése lehetővé tenné, hogy megszűnjön a Kijevnek jelentős bevételeket hozó ukrajnai orosz gáztranzit,

3. az Egyesült Államok mostanra a világ legnagyobb cseppfolyósítottgáz-exportőre (lng-exportőre) lett, és szeretne új piacokra bejutni Európában.

Az, hogy a Török Áramlat vezetéket Magyarország elvben nem meglepő, mivel Orbán Viktor miniszterelnök éveleji gazdasági program beszédében a következő évek egyik legfontosabb projektjének nevezte a beruházást. Szijjártó Péter pénteki kijelentése annak fényében érdekes, hogy az Egyesült Államok szankcióit kockáztatja most Budapest.

A probléma viszont az, hogy az Egyesült Államok már többször jelezte, kész bármilyen módon megakadályozni a vezeték elkészültét. Ennek pedig a csütörtökön elfogadott amerikai költségvetési törvényben - az MTI összefoglalója szerint - már jelét is adták: az amerikai védelmi költségvetési törvény büntetni fogja a gázvezetékeket lefektető hajókat és a vezetéképítő munkában résztvevőket, valamint a beruházások támogatóit is. A törvény értelmében a gázvezetékek öt éven át szankcionálhatók, de az amerikai elnök feloldhatja ezeket, ha bizonyítani tudja a kongresszusnak, hogy az Egyesült Államok minimálisra tudta csökkenteni a Kreml képességét arra, hogy saját politikai céljaira használja a gázvezetékeket.A lépés Washington számára három szempontból is fontos: