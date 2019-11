Elkezdhet felfelé kúszni a kukorica ára

Magyarországon befejeződött a kukorica betakarítása, a világpiacon pedig a csökkenő készletek következtében hegymenetbe fordulhat a termény ára, aminek akár a magyar gazdák is örülhetnek.

Régóta szívják a fogukat a gazdálkodók a kukorica ára miatt, amely finoman szólva nincs az egekben. Arról ilyen összevetésben általában nincs szó, hogy az európai uniós támogatások és a mifelénk szokásos termésátlagok mellett a jelenlegi árszinten is bőven nyereséges kukoricát termelni. Arról pedig a gazdálkodók döntenek, hogy milyen módon próbálják növelni a hozamokat, valójában nem nagyon van tehát ok a panaszra. Az természetes igény, hogy a gazda minél drágábban szeretné eladni a termést, de erre egészen mostanáig vajmi kevés esély volt, a világpiac ugyanis ezt nem vette figyelembe, a hazai árak pedig általában lekövetik a világpiaci árakat. Most talán lesz némi esély arra, hogy a termelők az áralkuk során érdekeiket a korábbinál picikét jobban érvényesíthessék.

Az Agrárminisztérium (AM) bejelentette, hogy a szántóföldi növények őszi betakarítása november első felében sikeresen befejeződött Magyarországon, a betakarított növényeket pedig biztonságosan betárolták. A legnagyobb területen termesztett őszi betakarítású szántóföldi növényünk a kukorica, amely idén 982 ezer hektáros területről, hektáronként 8 tonnát kissé meghaladó hozammal, összesen 7,8-7,9 millió tonnás termést adott. Napraforgóból 561 ezer hektárról - Magyarországon történelmi rekordnak számító, hektáronként 3 tonna feletti országos átlaghozam mellett - 1,7 millió tonnás termést takarítottak be. Szójából 60 ezer hektáros termőterületről, hektáronként 2,86 tonnás hozammal 170 ezer tonna termett.

Magyarországon idén a korábbi évekhez viszonyítva a betakarított terület nagysága a kukorica kivételével enyhén csökkent. Ugyanakkor a rendkívül kedvező hektáronkénti hozamoknak köszönhetően az összes termés mindhárom növényfajnál lényegesen - kukoricánál 7, napraforgónál 6, szójánál pedig közel 14 százalékkal - meghaladta az elmúlt öt év átlagteljesítményét. Az AM adatai szerint a betakarítás sikeres elvégzése mellett a gazdák az őszi vetésekkel is ütemesen haladtak idén. Az 1 millió hektáros őszi búza vetésterületének készültsége jelenleg 97 százalékos, a többi őszi vetésű gabonáé pedig gyakorlatilag már be is befejeződött.

Ilyen "hazai" környezetbe jött a Nemzetközi Gabonatanács (IGC) legfrissebb prognózisa, amelyben az IGC 1098 millió tonnára jelzi a kukorica 2019/2020. gazdasági évi globális termését. A felhasználás ezzel szemben 1138 millió tonna lehet, így a tartalékok 12,6 százalékkal, 278 millió tonnára csökkenhetnek a 2019/2020-as szezon végére. Ez már olyan mértékű készletcsökkenés, ami megrángathatja a kukorica világpiaci árszintjét. A kukorica áremelkedése - ha beindul - persze hosszú folyamat lesz, a piaci egyensúly megbomlásától nem kell tartani.

Már csak azért sem, mert igaz ugyan, hogy az Európai Unió délkeleti részén az augusztusi, szeptemberi meleg, száraz időjárás a hozamokra kedvezőtlenül hatott, azonban a betakarítási munkákat segítette. Németországban és a Benelux államokban ugyanakkor a csapadékosabb időjárás miatt október 10. után kezdődött csak el a kukoricatörés. Az EU-ban a Tallage szakértői az előző szezonhoz képest 5 százalékkal nagyobb területről, 8,7 millió hektárról, hektáronként 7,3 tonnás termésátlagot várnak a kukoricánál, ami 2 százalékkal marad el a tavalyitól, mindent összevetve pedig 3 százalékkal nagyobb, 63,6 millió tonna kukoricatermést valószínűsítenek az idén. Az Egyesült Államok agrárminisztériuma (USDA) szakértői az államokban 350 millió tonna termést jeleznek a 2019/2020. gazdasági évben, 4 százalékkal kevesebbet a tavalyi termésnél. Október 27-ig mindenesetre a 33,1 millió hektárra előirányzott terület 41 százalékáról már a tárolókba került a tengerentúli termés.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában október 18. és 31. között kereskedhettek a takarmánykukoricával, amelynek jegyzését tonnánként 43 840 forint áron vezették ki október 31-én. A chicagói árutőzsdén 152-154 dolláron mozgott tonnánként a kukorica 2019. decemberi jegyzése október 21. és november 1. között. A párizsi árutőzsdén tonnánként 161 euróig ereszkedett a termény jegyzése ugyanekkor. A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint a magyarországi fizikai piacon az egy évvel korábbinál 9 százalékkal alacsonyabb, átlagosan 41,2 ezer forintos tonnánkénti termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica október negyedik hetében.