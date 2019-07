Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elkezdődött a szavazás, Johnson legyőzhetetlennek tűnik

Egy szombaton ismertetett legújabb felmérés szerint Boris Johnson volt brit külügyminiszter várhatóan elsöprő győzelmet arat a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőválasztási versenyében - adta hírül az MTI-re hivatkozva a hvg.hu.

A pártvezetői posztért Johnson és Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter verseng. A 160 ezer fős párttagságnak hivatalosan szombaton kezdték kézbesíteni a szavazólapokat, de sok párttag már az elmúlt napokban megkapta és vissza is küldte az ívet, vagyis a szavazás gyakorlatilag már zajlik.

A menetrend szerint a párttagságnak két hete van arra, hogy Johnson és Hunt közül postai úton megválassza a Konzervatív Párt új vezetőjét, aki a következő brit miniszterelnök is lesz a távozó Theresa May utódjaként. A győztes nevét július 23-án hozzák nyilvánosságra, a formális váltás várhatóan 24-én zajlik le.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov a The Times című konzervatív brit napilap megbízásából elvégzett, szombaton ismertetett új felmérésében kimutatta, hogy a Konzervatív Párt tagságának 74 százaléka Boris Johnsont támogatja, versenytársára, Jeremy Huntra 26 százalék készül voksolni.

A felmérésbe bevont párttagok több mint háromnegyedét Boris Johnson magánéleti problémái sem zavarják. A megkérdezettek 77 százaléka szerint nincs jelentőségük a néha botrányos magánéleti ügyeknek abban, hogy Johnson jó miniszterelnök lenne-e vagy sem, és mindössze 19 százalék volt ellenkező állásponton.

A múlt hónap végén napokig a sajtó első oldalain szerepeltek a beszámolók arról, hogy Johnson és élettársa, Carrie Symonds szomszédai egy éjjel kihívták a rendőrséget, miután ajtócsapkodással, üvegcsörömpöléssel vegyes hangos veszekedés zaját hallották a pár dél-londoni lakásából. A kivonuló rendőrjárőr azonban megállapította, hogy semmiféle olyan törvényi kihágás nem történt, amely rendőri intézkedést igényelt volna, és sem Johnsonnak, sem élettársának nem esett semmi baja. Az ügy július elejére lekerült a lapok címoldaláról, és Johnson a televíziós kampányműsorokban rendre visszautasítja a választ az incidenst firtató kérdésekre.

A felmérés szerint a Konzervatív Párt tagságának 90 százaléka úgy gondolja, hogy Boris Johnson hajlandó lenne a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás nélkül kiléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Jeremy Huntról a megkérdezetteknek csak a 27 százaléka feltételezi ugyanezt. A kilépés feltételrendszerét rögzítő, az Európai Unióval novemberben elért megállapodást a londoni alsóház háromszor visszautasította. Ennek nyomán Theresa May miniszterelnök kétszer is kezdeményezte az EU-nál a kilépés elhalasztását; a jelenlegi haladék október 31-ig terjedhet. May mindenekelőtt a brexit-megállapodás sorozatos parlamenti visszautasításai miatt döntött úgy, hogy távozik a Konzervatív Párt és a kormány éléről.

Boris Johnson a vezetőválasztási kampány kezdete óta többször is kijelentette, hogy ha ő lesz a Konzervatív Párt következő vezetője és így az új miniszterelnök, Nagy-Britannia a brexit október 31-i határnapján mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár lesz addig elfogadott brexit-megállapodás, akár nem. Jeremy Hunt a kampányban tett nyilatkozataiban úgy fogalmazott, hogy ha semmi esély nem mutatkozik a brexit-megállapodás újratárgyalására október 31-ig, akkor "nehéz szívvel ugyan", de ő is kész lenne megállapodás nélkül kivezetni Nagy-Britanniát az EU-ból.

Az Európai Unió folyamatosan és egyértelműen jelzi hivatalos nyilatkozataiban, hogy nincs lehetőség a brit kilépés feltételeit rögzítő 585 oldalas megállapodás újratárgyalására - írta az MTI-re hivatkozva a hvg.hu.