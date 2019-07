Elkezdtek rettegni a zöldpolitikától a jobboldaliak

Kedden a kisebbik magyar kormánypárt, a KDNP frakcióvezetője, Harrach Péter is nyilatkozott a kérdésről a Magyar Hírlapnak adott interjújában . Arról kérdezték, azáltal, hogy a Fidesz kereszténydemokratának pozicionálja magát, így fogyott-e a KDNP ideológiai egyénisége, amelyre a politikus azt mondta, hogy ez továbbra is erős bázisuk, viszont kitért a zöld ügyekre is krédója megfogalmazásakor."Ilyen a keresztény kultúra védelme, az említett közösségek erősítése, a szociális kérdések és a teremtésvédelem ügye. Ez utóbbi eddig is programunk része volt, de az aktuális kihívások arra késztetnek minket, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk erre a kérdésre" - nyilatkozta, majd elmondta, hogy a teremtésvédelemnek része a klímavédelem is. Szerinte utóbbi téma fontos kérdés, de annak. Tehát tetten érhető, hogy a zöld témákat már elkezdték tompítani a hazai jobboldali pártok a kommunikációjukban.